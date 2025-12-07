Joven perdió el control al hacer “willy” y chocó contra un auto estacionado

Un motociclista de 21 años colisionó un vehículo mientras realizaba una maniobra peligrosa frente al Monumento a la República Argentina, en Concepción del Uruguay. La Fiscalía ordenó el secuestro de la moto e intervino la Policía Científica.
Un siniestro vial se registró cerca de las 4.15 de la madrugada frente al Monumento a la República Argentina en Concepción del Uruguay, cuando un joven motociclista perdió el control del rodado mientras ejecutaba la maniobra conocida como “willy”. Según se informó, el conductor de 21 años circulaba en una motocicleta Honda GLH roja acompañado por una adolescente de 17 años.
Durante la maniobra ilegal, el joven perdió el dominio del vehículo y terminó impactando de manera violenta contra un automóvil Toyota Corolla que se encontraba estacionado en el lugar. El dueño del auto, un hombre de 24 años, se entrevistó con el personal policial que intervino en el hecho.
La Fiscalía Auxiliar, a cargo del Dr. Gile, fue notificada de la situación y dispuso la intervención de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Además, se ordenó el secuestro de la motocicleta por infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino, referido a la conducción peligrosa.
Asimismo, se dispuso la correcta identificación del motociclista involucrado, quien quedó supeditado a la causa. Las autoridades remarcaron que tanto la Policía como la Fiscalía trabajan de forma coordinada para aplicar rigurosamente la normativa vigente y evitar la reiteración de conductas que representen un riesgo para la integridad física y la propiedad.