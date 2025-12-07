 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Se produjo en la tarde del domingo

Una embarazada fue derivada al hospital San Roque tras el choque entre una moto y un utilitario en Paraná

7 de Diciembre de 2025
Así quedó el utilitario.
Así quedó el utilitario. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Una embarazada fue derivada al hospital San Roque. Se produjo un accidente de tránsito en Paraná entre una moto y un vehículo utilitario en horas de la tarde del domingo. Fue en la intersección de Avenida Almafuerte y Juan Garrigó. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

 

Una unidad de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió al lugar del accidente, donde asistió a una mujer embarazada.

 

La zona del accidente. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

 

Tras los primeros chequeos, la joven fue trasladada por una ambulancia del servicio de emergencia para el hospital San Roque de la capital entrerriana para realizar un control de su estado de salud.

 

Temas:

Accidente Paraná embarazada
