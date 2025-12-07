Motociclista perdió piezas dentarias tras chocar con un remís

Un siniestro vial de gravedad se registró este viernes cerca de las 04:50 en la zona céntrica de la ciudad, donde una motocicleta Honda GLH 150 impactó contra un automóvil Fiat Palio que funciona como remís. Como consecuencia del choque, un joven de 18 años resultó con lesiones de carácter grave.

Según se informó, el birodado era conducido por el joven lesionado, quien viajaba acompañado por otro muchacho de 19 años. El remís, en tanto, estaba al mando de un hombre de 49 años. Tras el impacto, personal del Servicio Alerta asistió a los ocupantes de la motocicleta y los trasladó de urgencia al hospital local.

Lesiones graves para el conductor

El Médico de Policía confirmó que el conductor de la moto sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas la pérdida de piezas dentarias y una herida cortante en el labio inferior. Su acompañante también recibió atención médica, aunque no se especificaron lesiones de mayor gravedad.

El conductor del remís no habría sufrido heridas, según las primeras informaciones.

El Fiscal Auxiliar dispuso las diligencias de rigor en la escena del siniestro para determinar las circunstancias del impacto. Además, ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos conductores —el joven motociclista y el chofer del remís— como parte del procedimiento correspondiente.

