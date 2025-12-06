Tragedia en Buenos Aires: murió el chofer de un colectivo tras chocar contra un camión

El siniestro ocurrió en la madrugada del sábado cerca de Médanos, en el sur bonaerense, debido a la densa niebla provocada por un incendio.
Una tragedia ocurrió en la Ruta Nacional 22, cerca de la localidad de Médanos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, cuando un colectivo de larga distancia de la empresa Vía Tac chocó contra la parte trasera de un camión Scania 420 de Cruz del Sur. El hecho, ocurrido alrededor de las 6:20 de la madrugada del sábado, dejó como saldo la muerte del chofer del colectivo, Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, y 50 pasajeros lesionados, aunque la mayoría de las heridas fueron leves.
El accidente se produjo en un tramo de la ruta con visibilidad nula debido a una densa cortina de humo generada por un incendio activo en la zona. Según fuentes policiales, el fuego comenzó el viernes por la tarde a raíz de la caída de un cable de EDES, lo que provocó que el humo persistiera durante horas, afectando gravemente la visibilidad en el lugar del accidente. El colectivo, que viajaba hacia Bahía Blanca, terminó su recorrido de forma trágica cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra el camión mientras circulaban ambos vehículos en la misma dirección.
Condiciones de visibilidad y trabajo de los equipos de rescate
El impacto fue tan violento que el chofer del colectivo no pudo ser trasladado con vida al hospital, y su deceso se produjo en el lugar. Afortunadamente, el conductor del camión, identificado como L.A.C., de 41 años, salió ileso del accidente. En el colectivo viajaban 50 personas, de las cuales la mayoría resultaron con golpes leves, y todas fueron asistidas en el lugar por equipos médicos, efectivos de policía y bomberos voluntarios. A pesar de las lesiones, ninguno de los pasajeros presentó compromiso vital, según informaron las autoridades locales.
La visibilidad extremadamente limitada por el humo fue un factor determinante en el accidente. Muchos testigos y pasajeros del colectivo coincidieron en que la columna de humo dificultaba enormemente la capacidad de ver los obstáculos en la ruta, lo que generó una situación de alto riesgo para los conductores. El tránsito en la zona estuvo reducido durante varias horas debido a las tareas de rescate y remoción de los vehículos involucrados, además de los trabajos de Policía Científica y las pruebas técnicas que se realizaron para esclarecer los hechos.
Investigación y causa del accidente
La causa del accidente fue inicialmente caratulada como "homicidio y lesiones culposas", según lo informado por la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino, que intervino en el caso. Las autoridades esperan los resultados de las pericias técnicas que se ordenaron, en las cuales se evaluarán las condiciones mecánicas de ambos vehículos y si el factor determinante fue la escasa visibilidad o si existieron otras causas que contribuyeron al siniestro. Las pruebas que se recojan serán fundamentales para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de los involucrados en este trágico accidente. (Con información de Infobae)