Policiales

Buscan a una adolescente en Paraná que se ausentó de su hogar desde el sábado

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná emitió un pedido de ayuda para localizar a Agustina Milagros Maradon, de 16 años.

7 de Diciembre de 2025
La joven buscada.
La joven buscada. Foto: Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agustina Milagros Maradon, de 16 años; quien ayer a las 13, se habría retirado de su hogar en Paraná.

 

Al momento de retirarse de su domicilio la joven vestía musculosa y short negro.

 

Características físicas: mide 1,70 mts. de altura, cabello corto color negro con flequillo, no posee tatuajes.

 

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, o comunicándose al teléfono de División Minoridad 0343 420-9195.

búsqueda Adolescente Paraná
