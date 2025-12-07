Accidente fatal: falleció un trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense

Un trágico accidente en la Ruta 3 dejó como saldo la muerte de Leonardo Castronovo, quien viajaba en un vehículo oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 80 de la Ruta 3 en Cañuelas dejó como saldo la muerte de Leonardo Castronovo, trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense. El siniestro tuvo lugar cuando el vehículo oficial en el que viajaban funcionarios y empleados de la cartera perdió el control debido al reventón de uno de sus neumáticos. El auto, un Volkswagen Gol Trend, cruzó de carril e impactó violentamente contra una camioneta Jeep que circulaba en dirección contraria. A su vez, el fuerte choque dejó a ambos vehículos gravemente dañados, con el Gol Trend completamente destruido en su frente y la camioneta deteniéndose varios metros más adelante.
Entre los ocupantes del vehículo oficial se encontraba Leonardo Castronovo, integrante de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich. A pesar de haber sido trasladado consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, su estado era crítico y falleció poco después de ingresar. Su partida generó una profunda conmoción en su entorno, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, expresó su pesar a través de las redes sociales. En su mensaje, recordó a Castronovo como un trabajador dedicado, y extendió su acompañamiento a la familia y compañeros en este difícil momento.
Estado de los demás ocupantes del vehículo oficial
En el Gol Trend viajaban también la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio y un efectivo policial que manejaba el vehículo. La funcionaria sufrió una fractura en un brazo y politraumatismos, siendo operada y permaneciendo estable en el Hospital Marzetti, donde continuará en observación. Por su parte, el agente policial sufrió traumatismos múltiples y una lesión en las vértebras, por lo que sigue bajo control médico.
La mujer de 47 años que manejaba la camioneta Jeep también recibió atención médica en el lugar. Aunque sus heridas no fueron graves, fue trasladada para su atención. Los equipos de emergencia, junto a la Policía y Bomberos, trabajaron intensamente en el lugar del accidente. Las primeras hipótesis apuntan a que el reventón del neumático fue la causa del siniestro, aunque las investigaciones continúan para determinar si hubo otros factores involucrados.
Despedida y reconocimiento por parte de la comunidad
Leonardo Castronovo era muy apreciado en su comunidad laboral. En redes sociales, el Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich lamentó su pérdida, destacando su dedicación, compromiso y la calidez con la que se relacionaba con todos. “Leo fue mucho más que un colega. Su dedicación y alegría quedan grabadas para siempre en nuestra comunidad”, escribieron en su cuenta oficial. Además, familiares, amigos y colegas agradecieron al personal del hospital y de los servicios de emergencia por su rápida respuesta y apoyo en tan doloroso momento. (Con información de Infobae)