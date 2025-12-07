Trepó el tapial de una casa y robó diversos elementos de jardín

Una mujer denunció esta mañana que un hombre había ingresado a su vivienda de calle Burmestein tras trepar el tapial y sustraer una silla y una escalera que se encontraban en el patio. La damnificada aportó una fotografía del sospechoso, registrada por sus cámaras de seguridad, lo que permitió orientar rápidamente el operativo de búsqueda.

Interceptación del sospechoso

Con la descripción obtenida, el personal policial realizó un recorrido por la zona y logró interceptar al individuo en la intersección de República de Siria y El Resero. Durante la identificación, llevaba consigo únicamente la silla sustraída, mientras que la escalera no fue localizada al momento del procedimiento.

Disposición judicial

Tras informar la situación al fiscal interviniente, se ordenó la detención del sospechoso, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales. La silla recuperada fue secuestrada y quedará a disposición de la propietaria para su posterior devolución.

El hecho quedó esclarecido pocas horas después de la denuncia, gracias al aporte de las imágenes de seguridad y al rápido accionar policial.

Más noticias