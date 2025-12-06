 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la tarde del sábado

Un auto realizó un giro indebido en transitada avenida de Paraná y chocó una moto

Una motociclista de 29 años resultó herida tras un choque en la intersección con Jorge Newbery. Fue trasladada al hospital San Martín para recibir atención médica.

6 de Diciembre de 2025
Un accidente de tránsito en Avenida de las Américas.
Un accidente de tránsito en Avenida de las Américas.

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito se produjo en la tarde del sábado en la ciudad de Paraná, específicamente en la intersección de Avenida de las Américas y calle Jorge Newbery. El choque involucró a un auto Volkswagen Gol que circulaba en sentido sur-norte por la Avenida y una motocicleta que venía en dirección contraria. Según las autoridades, el incidente ocurrió cuando el conductor del automóvil realizó un giro indebido hacia su izquierda, provocando el impacto con la moto.

 

Foto: Elonce.

 

La motociclista, una joven de 29 años, sufrió lesiones como consecuencia del choque y fue rápidamente asistida en el lugar por personal médico. Posteriormente, fue derivada al hospital San Martín, donde se le brindará atención médica y se espera un parte médico para determinar la gravedad de las lesiones.

 

Foto: Elonce.

 

Afortunadamente, ambos vehículos contaban con la documentación pertinente y no fueron secuestrados tras el accidente, según confirmaron fuentes policiales.

 

Temas:

accidente de tránsito Paraná
