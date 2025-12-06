Detuvieron a un hombre con un “ladrillo” de marihuana en barrio El Morro de Paraná

Un hombre mayor de edad fue identificado en el barrio El Morro cuando intentaba huir al ver un móvil policial. Envuelto en una remera llevaba medio kilo de marihuana.
Un hombre mayor de edad fue demorado por personal de la comisaría octava en el barrio El Morro: llevaba un ladrillo de marihuana.
El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando los agentes advirtieron que un peatón aceleró su paso al notar la presencia del patrullero. La reacción motivó la intervención policial y, tras una breve persecución, se procedió a identificarlo y requisarlo.
El comisario Luciano Fernández, segundo jefe de la dependencia, explicó a Elonce que al realizar un palpado de rutina, los agentes observaron que el hombre llevaba “envuelto en una remera un elemento de forma rectangular cubierto con papel aluminio”.
Tras advertir que podría tratarse de un estupefaciente, el personal dio intervención al Juzgado Federal y solicitó la presencia de la Dirección de Drogas Peligrosas y de Policía Científica.
Fernández señaló que, una vez en el lugar, “personal de drogas peligrosas realiza el reactivo, arrojando positivo para lo que sería sustancia marihuana”.
El paquete fue pesado y alcanzó “un peso de 510 gramos”.
De acuerdo a lo dispuesto por la autoridad judicial, la droga fue secuestrada y se remitieron muestras a Toxicología para profundizar los análisis correspondientes.
El hombre detenido tiene domicilio en la zona de Puerto Sánchez, en calle El Pescador. Tras ser examinado por el médico policial y revisarse sus antecedentes, recuperó la libertad, aunque quedó imputado en la causa “por tenencia ilegal de estupefacientes”, confirmó Fernández.
Operativos reforzados por el fin de semana largo
El comisario indicó además que la jurisdicción suele registrar una alta circulación de personas, especialmente durante fines de semana largos, por lo que se intensifican los controles.
“No se descuida esa parte y también se llevan a cabo operativos en barrios conflictivos, recorridas jurisdiccionales, operativos de motovehículos y demás”, explicó. Elonce.com