Las altas temperaturas seguirán en el inicio del fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica la continuidad de las altas temperaturas. En la capital entrerriana la máxima está prevista en 34º, mientras que el lunes podrían descender.
En el inicio del fin de semana se anuncia un sábado mayormente nublado pero las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas que rondarán los 34°C.
Las inestabilidades comenzarían a llegar en la tarde noche del domingo, y el lunes feriado amanecería con tormentas aisladas y chaparrones con el correr de las horas. Un frente frío del sur desplazará a la masa de aire caliente que se encuentra en la región, lo que provocaría el cambio.
Para este sábado en Paraná se espera una mínima de 19°C y una máxima de 34°C; para el domingo la mínima será de 23°C y la máxima también de 34°C; el lunes el descenso de la temperatura marcará una mínima de 20°C y una máxima de 22°C.
Las condiciones del tiempo en Argentina
Para el resto del país las condiciones muestran un escenario dinámico para el fin de semana largo, con el desarrollo de tormentas de variada intensidad que afectarán especialmente a la región de Cuyo y al oeste del país entre el sábado y el domingo. El Servicio Meteorológico Nacional ya mantiene alertas vigentes por fenómenos fuertes, que incluyen actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Estos eventos pueden presentarse acompañados por abundante lluvia en cortos períodos, con acumulados estimados entre 20 mm y 40 mm, y posibilidad de superar esos valores de manera localizada.
En sectores de alta cordillera, las precipitaciones se presentarán mayormente en forma de nieve, restringidas a zonas elevadas. A nivel general, el comportamiento de los modelos meteorológicos confirma que las condiciones de inestabilidad vienen consolidándose desde hace varios días, con el modelo del Centro Europeo mostrando picos relevantes de actividad convectiva durante el fin de semana largo. La distribución espacial de las precipitaciones tendrá cambios marcados entre el sábado, el domingo y el lunes.
Para el sábado, las áreas más comprometidas continúan siendo Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, donde se espera el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas localmente fuertes. Sin embargo, al avanzar hacia el domingo, el área de influencia se amplía considerablemente hacia Córdoba, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, extendiéndose también hacia la franja centro-oeste y gran parte del norte argentino, incluyendo sectores del Chaco y Formosa con tormentas dispersas.
Expansión de la inestabilidad: de Cuyo al norte argentino
Durante el domingo, el núcleo principal de precipitaciones se desplazará hacia el centro y norte del país. La región de Cuyo seguirá con condiciones de inestabilidad, pero el foco se amplía hacia provincias como Córdoba, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Se prevé que las tormentas en estos sectores puedan desarrollarse con intensidad moderada a fuerte, especialmente durante la tarde y noche.
El comportamiento de los modelos indica que el aporte de humedad y la dinámica atmosférica favorecerán el desarrollo de lluvias significativas, consolidando un corredor inestable que abarca desde el centro-oeste del país hasta el extremo norte, con acumulados relevantes. La interacción entre aire cálido preexistente y el avance del sistema frontal contribuirá a generar una atmósfera propicia para tormentas organizadas.
Mientras tanto, sectores como La Pampa, la provincia de Buenos Aires y el extremo sur de Santa Fe quedarían al margen de estas precipitaciones, con un avance más rápido del sistema frontal hacia el noreste.
Lunes con tormentas hacia el NEA y descenso térmico
El lunes, último día del fin de semana largo, la actividad más intensa se concentrará en la región del NEA. Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro-norte de Santa Fe, Chaco y Formosa serán las áreas con mayor probabilidad de tormentas fuertes, que luego se desplazarán hacia Paraguay y el sur de Brasil.
Probabilidad de precipitaciones durante el próximo lunes según mapas propios basados en nuestro modelo de confianza ECMWF
Si bien los acumulados serán variables en toda la zona afectada por las precipitaciones, los registros más importantes podrían mostrar máximos de hasta 100 mm de manera puntual y aislada, mientras que a nivel general, se mantendrían en un rango cercano a los 50 mm.
Este desplazamiento estará acompañado por la rotación del viento al sector sur, generando una disminución significativa de las temperaturas. Aunque el fin de semana en su conjunto se mantendrá caluroso, especialmente en el norte argentino, el inicio de la semana laboral traerá valores más acordes a lo habitual para esta época del año. Esta moderación térmica será particularmente notable tras varios días con temperaturas elevadas en amplias regiones del país.