Robo millonario de cajas fuertes en Paraná: los ladrones actuaron con información precisa

Un robo de importantes dimensiones se registró en un edificio de calle Malvinas, en Paraná, donde delincuentes se alzaron con tres cajas fuertes cargadas de dinero. Según la investigación, el grupo actuó con información precisa sobre el lugar y los movimientos de la víctima, lo que permitió ejecutar un golpe rápido y sin violencia.

La damnificada, una mujer de 74 años identificada como D.A., pertenece a una familia propietaria de una reconocida empresa de la capital entrerriana. Tiempo antes, la mujer había denunciado el robo de las llaves de su vivienda, que habían sido sustraídas del interior de su auto mediante el uso de un inhibidor de alarma. Ese episodio, según los investigadores, fue el punto de partida del plan delictivo.

El edificio es relativamente nuevo, de alta gama y con un sistema de acceso mediante tarjeta en el frente y llave en la cochera. Los ladrones habrían utilizado las llaves robadas para ingresar por esta última entrada. Se presume que fueron tres hombres quienes subieron directamente al departamento de la víctima.

Una vez en el interior, revolvieron cada habitación en busca de objetos de valor y finalmente se llevaron tres cajas fuertes. Los investigadores sostienen que los delincuentes conocían que ese jueves la propietaria se había retirado a las 9.30 y no regresaría hasta después de las 12.30, lo que evidencia que contaban con vigilancia previa o información interna.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía Científica, de la División Robos y Hurtos y de la Sección Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná. Según indica Análisis, la pesquisa cuenta con elementos relevantes para identificar a los responsables.

Se determinó además que el vehículo utilizado para llegar y retirarse del edificio llevaba una patente de Buenos Aires, aunque no se descarta que la banda sea de origen local.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del edificio, del sistema 911 y de viviendas y comercios cercanos para reconstruir los movimientos de los autores y avanzar en su identificación.