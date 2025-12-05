 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Iba en moto

Un joven sufrió graves lesiones tras chocar contra un árbol en Nogoyá

5 de Diciembre de 2025
El joven fue llevado al hospital de Nogoyá
Un accidente ocurrido este viernes en Nogoyá dejó como saldo a un joven de 19 años con lesiones de carácter reservado.

 

El hecho sucedió alrededor de las 11.40. El motociclista circulaba en una Honda XR 300L Tornado, de colores gris, negro y naranja, por calle 25 de Mayo en sentido Norte-Sur y por causas que se deberán establecer, terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la vereda de la misma arteria.

 

Tras el choque, el joven fue asistido en el lugar y trasladado de inmediato al nosocomio local para recibir atención médica. Según se informó, debido a su estado sería derivado posteriormente al Hospital San Martín de Paraná para una evaluación más compleja.

 

Las lesiones fueron caratuladas como “reservadas”, mientras el personal de salud analizaba su evolución clínica.

 

En el sitio trabajaron agentes de Policía Científica y personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Temas:

Choque moto Nogoyá lesiones
