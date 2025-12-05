Se desarrollará otro juicio por jurado por un crimen registrado en 2023 en Federal

Se trata de un juicio por jurados contra Alexis Exequiel Kahl, a quien se lo acusa del delito de Homicidio Criminis Causa; el imputado ya había sido condenado a perpetua, pero el juicio anterior fue anulado.
Tras haberse seleccionado este viernes a las y a los integrantes del jurado, el martes comenzará el debate en el marco del legajo “Kahl, Alexis Exequiel s/Homicidio calificado Criminis Causa”. El juicio por jurados se realizará en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía, a partir de las 8.30.
El juicio se extenderá hasta el jueves próximo y será presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Mariano Caprarulo, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Eugenia Molina. Por su parte el defensor oficial Eduardo Garay asistirá al imputado, que cumple prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 8, de Federal.
Se trata del centésimo quincuagésimo primer juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.
Un nuevo juicio
Cabe aclarar que Alexis Ezequiel Khal, en marzo 2023, había sido declarado culpable, también en un juicio popular de Federal, pero según informaron fuentes judiciales a Elonce, “se hará un nuevo juicio porque el anterior fue anulado y se desarrollará en Concordia porque fue prorrogada la jurisdicción”.
Tras el anterior juicio por jurado, Khal fue condenado a perpetua tras ser declarado culpable del delito de Homicidio Criminis Causa.
Al imputado se lo había acusado de golpear a Carlos María Verón, a quien además el 29 de enero de 2022 le propinó varias puñaladas en el cuerpo, provocándole hemorragias que le causaron la muerte.
La agresión se produjo en el comercio de Verón, de donde Khal también sustrajo 13.350 pesos y una escopeta.
Khal, quien es oriundo de Zárate, entre sus antecedentes, cuenta con una condena anterior por homicidio por la que ya cumplió con la cárcel.