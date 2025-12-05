Voraz incendio consumió un depósito de camiones en Santa Fe

Una fuerte explosión seguida de un incendio de magnitud destruyó un depósito de camiones sobre Ruta 1, en Santa Fe. Tres dotaciones de bomberos combatieron las llamas y se investigan las causas del siniestro.
Una violenta explosión seguida de un voraz incendio se registró anoche en un depósito de camiones ubicado sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 27, en la zona de Los Zapallos, en Santa Fe. Pasadas las 23, la central 911 recibió múltiples llamados de vecinos que reportaron “un estallido tremendo” seguido de un resplandor que salía del predio. Desde varias cuadras se observaron las lenguas de fuego y la densa columna de humo que se elevaba sobre el galpón siniestrado.
Hasta el lugar llegaron dotaciones de Bomberos Zapadores del Cuartel Central de Santa Fe, de San José del Rincón y un camión cisterna de apoyo. Los equipos iniciaron un intenso operativo para frenar el avance de las llamas, que ya alcanzaban a varios vehículos estacionados dentro del depósito.
El operativo contó además con la intervención de personal policial de la Unidad Regional VII, que acordonó la zona y colaboró con la evacuación preventiva de viviendas cercanas. Vecinos se reunieron en los accesos a la ruta mientras seguían la labor de los actuantes.
Uno de los habitantes describió la tensión vivida al momento de la explosión. “Nos dio mucho miedo. Empezamos a sacar algunos camiones a la calle porque temíamos por los tanques de gasoil. El susto era que volara todo por los aires”, relató.
En redes sociales se difundieron videos tomados por testigos, donde se observa cómo el fuego trepaba por los laterales de varias unidades, alcanzando alturas superiores a los dos metros.
La proximidad del fuego a las casas vecinas obligó a analizar la evacuación de algunas familias como medida preventiva. Tras un accionar coordinado, los bomberos lograron evitar la propagación hacia los inmuebles. No se registraron víctimas, aunque los daños materiales dentro del galpón serían de consideración.
Causas en investigación
Las causas del siniestro permanecían bajo análisis. No se determinó aún si el incendio tuvo un origen accidental o intencional. Las pericias que se realizarán en los próximos días permitirán establecer cómo comenzó el fuego que mantuvo en vilo a toda la zona.
El operativo se extendió hasta avanzada la madrugada. Al finalizar, los bomberos removieron chapas, estructuras calcinadas y restos de camiones carbonizados para enfriar los focos remanentes. La escena reveló un amplio sector del predio reducido a ruinas, con un fuerte olor a combustible quemado mientras personal especializado comenzaba las primeras tareas periciales.