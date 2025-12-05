Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono en dólares a cuatro años al 6,5%

La colocación se hará bajo ley local, pero con suscripción y pago en dólares; apunta a obtener financiamiento para afrontar la cancelación de US$4100 millones en enero. Los detalles del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con un bono a 2029 bajo ley Local, pero cuya suscripción y pago se harán en dólares. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro.
Además, hizo hincapié en el pago y renovación de la deuda y lo relacionó con el reciente pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Banco Central acumule reservas. “Diferenciemos la compra de acumulación. Es el gobierno que más ha comprado por lejos. En 20 meses compramos US$30.000 millones. Ha sido más difícil acumular porque la Argentina es un país que no tiene crédito, entonces hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado”, precisó.
Tras conocerse el anuncio, el presidente, Javier Milei, celebró la decisión con un posteo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA”.
Las características del nuevo bono en dólares
En concreto, la Secretaría de Finanzas anunció que realizará una nueva licitación de Bonar 2029N, un título en moneda estadounidense con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, cupón del 6,5% anual, pagos de interés semestrales y amortización íntegra al vencimiento.
La operación se enmarca en un escenario financiero más benigno para el país, luego de la fuerte compresión de tasas que registraron los bonos soberanos en moneda dura tras el resultado electoral y la continuidad del programa económico.
Con ese telón de fondo, el Tesoro busca refinanciar vencimientos en dólares sin recurrir a las reservas del Banco Central, apuntando a preservar el proceso de recomposición del balance del BCRA y permitir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta.
Según anticipó Finanzas, los fondos obtenidos se destinarán a cancelar parcialmente los vencimientos de capital de los bonos AL30 y AL29, previstos para el 9 de enero de 2026, en el marco de una estrategia que apunta a ordenar el perfil de deuda en moneda extranjera y aprovechar la actual ventana de tasas más bajas. Son, en total, US$4100 millones.
En diálogo con A24, Caputo agregó: “Típicamente, los países renuevan la deuda. Como la Argentina no tiene crédito, hemos tenido que pagar. Es importante volver a acceder a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central, ahora sí lo puede acumular. Esto resuelve el debate sobre la acumulación de reservas”.
La nueva licitación del Tesoro se da en un escenario donde el financiamiento en dólares volvió a abrirse para el sector privado y para varias provincias, en especial tras el resultado electora favorable al oficialismo en los comicios de medio término. Eso ayuda a explicar por qué el Gobierno considera viable colocar un bono en moneda dura con legislación local. (fuente La Nación)