Bancarios acordaron un nuevo aumento salarial: cuánto cobrarán

Sus salarios acumulan una suba del 5,9% en lo que va de 2026.

Los trabajadores bancarios anunciaron un nuevo acuerdo paritario que establece una actualización salarial en línea con la inflación. El convenio fue alcanzado entre el gremio Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector, y permite que los salarios acumulen una suba del 5,9% en lo que va de 2026 respecto de los haberes de diciembre.

La actualización establece un aumento del 2,9% correspondiente a febrero. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluirá los adicionales convencionales y no convencionales.

Cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Con el nuevo aumento, el salario básico de los bancarios alcanza los $2.187.023,79. El acuerdo fue firmado con las cámaras empresariales ABAPRA, ADEBA y ABA, además de contar con la participación del Banco Central de la República Argentina.

El retroactivo correspondiente a la actualización salarial será abonado junto con los salarios del mes de marzo, publicó Noticias Argentinas.

El nuevo esquema se enmarca dentro del mecanismo de actualización que el gremio viene aplicando para mantener los sueldos alineados con la inflación, con revisiones periódicas durante el año.

Impacto en el bono del Día del Bancario

La mejora salarial también repercute en el bono por el Día del Bancario, un beneficio que los trabajadores del sector perciben cada año en noviembre.

Tras el ajuste paritario, el monto de ese adicional alcanza los $1.949.656,06 en su categoría inicial, aunque el valor podría volver a actualizarse en función de futuros incrementos salariales que se acuerden en el transcurso del año.

Desde la Asociación Bancaria destacaron el impacto del acuerdo y subrayaron su importancia para el poder adquisitivo de los trabajadores. En un comunicado, el gremio señaló: “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.