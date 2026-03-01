Aumentos salariales confirmados para marzo: los detalles sector por sector

Con la inflación acercándose nuevamente al 3% en los primeros meses de 2026, los gremios han optado por acuerdos salariales con ajustes más frecuentes y negociaciones a corto plazo.

En muchos sectores, se acordaron sumas no remunerativas para reforzar el ingreso inmediato y amortiguar el impacto de los precios en los hogares. A continuación, los detalles de los aumentos salariales confirmados para marzo de 2026 en diversas ramas, según publicó Ámbito.

Sanidad y Farmacéuticos: sumas no remunerativas y ajustes en el básico

En marzo de 2026, los trabajadores de farmacia encuadrados en FATSA bajo el CCT 659/13 perciben un básico de $1.774.906,29 en la categoría farmacéutico, más una suma no remunerativa de $132.512,82, lo que lleva el ingreso bruto a $1.907.419,11, sin contemplar adicionales como antigüedad o bloqueo de título.

Dentro de la escala profesional, el mayor ingreso corresponde al Farmacéutico Director Técnico con bloqueo de título, cuyo adicional alcanza $1.372.061,14 más $102.436,78 no remunerativos. En el extremo inferior del convenio, la categoría de cadetes registra un básico de $1.169.991,12 y una suma no remunerativa de $87.350,43.

Por su parte, los trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) aplican las escalas propias vigentes hasta marzo de 2026, con básicos para farmacéuticos que parten de $1.739.199,24 y con pisos garantizados para directores técnicos que no pueden ser inferiores a $3.016.399,50 en marzo.

Construcción, Bancarios y Empleados Estatales: ajustes y bonos extraordinarios

En marzo de 2026, los obreros de la construcción en base al acuerdo firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)— tendrán un aumento vigente en salarios de febrero del 1,8%. Ese ajuste también impactó sobre los ingresos vigentes hasta fines de 2025, consolidando la nueva base de cálculo. Además del básico, en todas las zonas se abona una suma no remunerativa mensual —liquidada en dos tramos— cuyos montos varían según categoría y región, que inicia desde los $96.800.

Con la aplicación de la cláusula de actualización automática tras el IPC de enero (2,9%), los empleados bancarios perciben desde este mes un salario inicial de $2.125.068,44 brutos para quienes recién ingresan a la actividad. Ese monto incluye sueldo básico, adicionales de convenio y la participación en las ganancias (ROE). Además, el acuerdo fijó el monto mínimo por el Día del Bancario en $1.894.425,01, sujeto a futuras actualizaciones en la próxima revisión paritaria.

Los trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires percibirán este mes un aumento en el adicional por presentismo, que se eleva a $50.000, junto con un incremento salarial del 7% retroactivo al 1° de febrero, que se liquidará con los haberes de marzo.

Asimismo, continúa vigente la suma fija de $60.000 para el personal de planta permanente y transitoria. Las partes acordaron retomar la revisión paritaria en abril, tomando como referencia la inflación de marzo para evaluar una eventual actualización salarial.

Camioneros, Comercio y Empleadas Domésticas: bonos y mejoras salariales

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros ha confirmado que los camioneros recibirán un 1% de aumento sobre el básico y un bono anual extraordinario de $210.000. Las negociaciones continuarán este mes, cumpliendo con la cláusula de revisión acordada.

En Comercio, los empleados continuarán cobrando las mismas cifras que en febrero, con un 1% de incremento ya incorporado en diciembre y dos sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, sumando un refuerzo mensual de $100.000.

Las empleadas domésticas recibirán un incremento del 1,5% en los salarios de febrero y marzo, además de un bono no remunerativo de hasta $20.000, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas.

Otros sectores: seguros, hoteleros, aceiteros, comercio y más

En marzo de 2026, los empleados de comercio cobran los mismos valores que en febrero, sin nuevos aumentos porcentuales. El ingreso incluye un 1% ya incorporado en diciembre y dos sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, lo que suma un refuerzo mensual de $100.000.

Con este esquema, los salarios brutos parten de aproximadamente $1.155.795 para las categorías más bajas (como Maestranza A) y alcanzan hasta $1.218.519 en categorías superiores como Administrativo F o Vendedor D. Estos montos no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo o manejo de caja, que pueden incrementar el ingreso final.

Los trabajadores del sector asegurador recibirán un incremento del 3,5% sobre los salarios de febrero, que se abonarán en marzo de 2026. El aumento alcanza tanto a la rama de Seguros Generales y ART como a los empleados de Seguros de Vida y Retiro, manteniendo la misma pauta de actualización para todo el sector.

Los trabajadores hoteleros y gastronómicos encuadrados en el CCT 389/04, bajo el acuerdo firmado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), perciben en marzo de 2026 los salarios básicos resultantes de los tramos de aumento aplicados desde octubre de 2025 hasta este mes.

El esquema estableció siete incrementos mensuales consecutivos sobre los básicos conformados, impactando en todos los adicionales del convenio. En marzo, los trabajadores comprendidos en el Anexo I percibirán para la escala “D” —la primera categoría del convenio— un salario básico mínimo de $880.449. A ese monto se suman conceptos no remunerativos que pueden alcanzar hasta $44.565, según la modalidad y encuadre, lo que eleva el ingreso bruto de referencia para el período.

Los trabajadores de carga y descarga percibirán con los haberes de febrero —a cobrar en marzo— los nuevos valores acordados en paritarias. El salario básico para un operario de categoría 4 se ubica en $1.183.252, mientras que un conductor de categoría 2 alcanza los $1.411.578.

Además, se abonarán sumas no remunerativas mensuales que, según la categoría, oscilan entre $55.000 y $64.803, incrementando el ingreso total del período.

En el sector de telecomunicaciones, los trabajadores de telefonía fija perciben para la categoría 1 un básico de $644.248 que, con adicionales y compensaciones convencionales, eleva el ingreso total a $1.228.280. En el extremo superior de la escala, la categoría C6 alcanza los $2.423.473 mensuales. En telefonía móvil, la categoría A registra un ingreso total cercano a $1.282.900, mientras que la categoría T10 —una de las más altas— llega a $3.264.939. Además, el monto fijado para el Día del Telefónico este año se estableció en $1.822.705.

En febrero de 2026 —con salarios correspondientes a enero— los encargados de edificios perciben un incremento del 2% sobre el básico de diciembre más una suma fija remunerativa de $120.000 para jornada completa, acordado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH).

En la primera categoría, los salarios básicos quedan en torno a $965.838 para encargado permanente con vivienda y $1.124.512 sin vivienda. Un mayordomo sin vivienda alcanza $1.167.950 y un intendente $1.405.652. En el caso de media jornada, los valores parten de $562.256, mientras que el personal jornalizado percibe $9.645,70 por hora.

A estos montos se suman adicionales convencionales como antigüedad, retiro de residuos, limpieza de cocheras, plus por zona desfavorable (50% donde corresponda) y otros conceptos que elevan el ingreso final.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) acordó con las cámaras empresarias del sector una actualización salarial.

El esquema establece un incremento del 1,7% adicional sobre los haberes de febrero. Asimismo, se ratificó la continuidad de la suma fija de $20.000 vinculada al presentismo, que se mantendrá al menos hasta este mes inclusive.