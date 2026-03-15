Plazo fijo: cuánto paga cada banco por invertir a 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas preferidas por quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir grandes riesgos. Su ventaja principal es la previsibilidad: al momento de realizar la inversión, el ahorrista ya sabe cuánto dinero recibirá al finalizar el plazo acordado.

En los últimos días, varias entidades financieras ajustaron sus tasas de interés, y la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica hoy en torno al 24,50%, levemente inferior al 25% de la semana pasada. Esto no afecta la seguridad del instrumento, pero sí modifica ligeramente el rendimiento esperado.

Al elegir un plazo fijo, el inversor tiene la certeza de cuánto obtendrá, lo que lo convierte en una opción atractiva frente a otras alternativas de menor predictibilidad en el mercado financiero.

Cuánto se gana al invertir $4.500.000

Si se toma como referencia una TNA del 24,50%, colocar $4.500.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días permite generar aproximadamente $90.616,44 en intereses.

De esta forma, al finalizar el plazo, el capital más los intereses acumulados sumaría un total de $4.590.616,44. Este cálculo se basa en prorratear la tasa anual según los 30 días de la inversión.

Foto: Archivo Elonce.

El rendimiento exacto depende del banco elegido y del tipo de plazo fijo. Algunas entidades aplican capitalización mensual, mientras que otras lo hacen al vencimiento, lo que puede generar pequeñas diferencias en la ganancia final.

Qué tasa paga cada banco a 30 días

Las tasas de interés para plazo fijo a 30 días varían significativamente entre bancos. Entre los principales:

Banco de la Nación Argentina: 24,5%

Banco Santander: 23%

Banco de Galicia: 23%

Banco Provincia de Buenos Aires: 25%

Banco Macro: 26%

Banco del Sol: 29%

Banco Meridian: 32%

Los bancos más pequeños o financieros alternativos ofrecen tasas aún más altas, superando el 32% en algunos casos, lo que puede resultar muy atractivo para ahorristas con montos elevados.