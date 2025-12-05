“Ciegamente enamorado”: los posteos del argentino que asesinó a su pareja en España y luego se mató

En el medio de la conmoción por el femicidio de Oriana Rojas, la mujer argentina de 29 años que fue asesinada a puñaladas por su pareja en España, se dieron a conocer los posteos que el hombre le dedicaba a ella. Se trata de Leandro Ferreyra, de 34, quien fue hallado muerto en el mismo departamento en donde encontraron a Rojas. La investigación apunta a que luego del crimen, decidió quitarse la vida.

“Feliz día, amor de mi vida. Sos indudablemente la mujer de la que estoy ciegamente enamorado y a la que quiero para toda mi vida”, escribió el femicida el 14 de febrero de 2021, en el día de San Valentín en una publicación de Facebook.

Oriana y Leandro, ambos nacidos en Córdoba, estuvieron juntos desde 2015 y se casaron 5 años después. En 2021, ambos emigraron a España y se instalaron en Alicante, donde fueron padres de su primer y único hijo.

Sin embargo, la relación comenzó a romperse desde principios de este año, cuando las discusiones ya se tornaron habituales. Según informó El Doce, ya habían iniciado los trámites del divorcio, aunque seguían conviviendo en el mismo departamento.

Este distanciamiento se notó en la cuenta de Facebook de Oriana, que borró varias publicaciones que tenía junto a Leandro. Él, en cambio, mantenía en su perfil algunos de los escritos.

El último posteo fue para un aniversario de su relación. “6 años y 6 meses desde que empezó todo y te amo como el primer día”, publicó junto a una foto que figura como eliminada.

Oriana Rojas y Leandro Ferreyra

“Todavía no entendemos qué pasó ese día”, dijo a La Voz, Rubén, el papá de Leandro. El hombre relató que ambos se habían mudado a España hace poco más de 4 años “a probar suerte”.

Dijo que su nieto nació en ese lapso y confirmó que se habían separado “hace unos meses pero vivían en la misma casa”.

“En agosto, el día del cumpleaños de mi nieto, fue la última vez que tuvimos contacto con ellos, después de eso, no nos hablaron más y comenzamos a preocuparnos”, agregó.

El femicidio de Oriana Rojas

El trágico hecho de violencia de género se produjo el martes 2 de diciembre. Leandro habría matado a puñaladas a la joven y luego se suicidó en la casa de Oriana, un departamento de la calle Cánovas del Castillo número 13 de Alicante (España).

Quien los encontró fue el hermano de Oriana quien recibió un mensaje de Leandro que decía “Tu hermana y yo estamos muertos”.

Femicidio seguido de suicidio de pareja argentina en España

Según informó Todo Alicante, la alarma se encendió cuando los responsables de la guardería donde se encontraba el bebé de la pareja advirtieron que ninguno de los padres se acercó a retirar a su hijo a la hora de salida.

Luego de que ninguno contestara los llamados, decidieron contactarse al número de referencia en la ficha del bebé, que erala hermana de Rojas.

Inmediatamente, acudió a la casa del matrimonio para averiguar lo que había ocurrido.

Al entrar a la propiedad, se encontró con el horror: cerca de la puerta principal, estaba el cadáver de su hermana, mientras que en el balcón fue hallado el cuerpo de Ferreyra.

Según se informó, no había denuncias previas por parte de la víctima.