Hallaron muerta a una pareja de argentinos en España e investigan un posible femicidio

Una mujer de 29 años fue encontrada con heridas de arma blanca y su esposo, de 34, apareció ahorcado, en la localidad de Alicante. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género informó que el caso ya está bajo investigación.
Un presunto caso de femicidio seguido de suicidio sacudió a la ciudad española de Alicante, donde una mujer argentina de 29 años y su esposo, también argentino, de 34, fueron hallados muertos en la vivienda que compartían en el barrio de Carolinas. Ambos tenían una hija de tres años, que no se encontraba en el domicilio al momento del hecho.
La investigación quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, luego de que un familiar del matrimonio alertara a las autoridades tras escuchar gritos en el interior de la vivienda. Según reconstruyeron medios locales, el testigo “rompió la puerta a patadas” para ingresar al departamento y se encontró con una escena estremecedora: la mujer estaba tendida cerca de la entrada con múltiples heridas de arma blanca, mientras que el cuerpo del hombre apareció en el balcón, con signos compatibles con ahorcamiento.
La pareja estaba en proceso de separación
De acuerdo con la información publicada por El País, la pareja atravesaba un proceso de separación, aunque continuaban conviviendo en una vivienda ubicada en Carolinas Altas, una zona popular cercana al casco histórico de Alicante.
Fuentes de la investigación informaron a la agencia EFE que no existían denuncias previas por violencia de género ni registros en el sistema Viogen, el dispositivo utilizado por las fuerzas de seguridad españolas para monitorear agresores machistas.
La ausencia de antecedentes formales no excluye, según remarcan los investigadores, la posibilidad de un femicidio. Por ello, las pericias forenses serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar la principal hipótesis: que el hombre habría apuñalado a su pareja antes de quitarse la vida.
Intervención policial y traslado de los cuerpos
Tras el llamado del familiar, hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, equipos de Científica y efectivos de la Policía Local de Alicante, quienes realizaron la inspección ocular y comenzaron la recolección de indicios.
Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se llevarán adelante los exámenes forenses para determinar con precisión las causas y el momento de las muertes.
El portal local Noticias Web Todo Alicante señaló que los efectivos municipales fueron los primeros en arribar a la escena del crimen, donde se encargaron de asegurar el perímetro hasta el arribo de los equipos especializados.
Estadísticas de violencia de género en España
La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género comunicó en sus redes sociales que “ya está estudiando el caso”. En la misma línea, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, expresó que sigue “con máxima atención y profunda preocupación ese nuevo caso de asesinato machista”.
España registra una de las bases estadísticas más completas sobre femicidios en Europa. Según fuentes oficiales, el 65,9% de los asesinatos machistas cometidos en 2025 tuvieron como víctimas a mujeres extranjeras.
Si la hipótesis se confirma, esta muerte se convertiría en el caso número 42 de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 en territorio español. Desde 2003, año en que comenzó el registro oficial, 1.337 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en el país. (Con información de El País-EFE-Clarín)