Impactante video: temporal derribaron la réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil

Un monumento que replica a la Estatua de la Libertad, ubicado frente a la tienda Havan en la ciudad de Guaíba, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, se derrumbó este lunes (15) como consecuencia del fuerte temporal que afectó a la zona con vientos de hasta 90 km por hora. El hecho fue confirmado por el intendente local, Marcelo Maranata, quien aseguró que no se registraron personas heridas a raíz del colapso de la estructura.
El derrumbe fue filmado por testigos. El video se viralizó en redes sociales:
El alcalde Marcelo Maranata, citado por el portal G1, confirmó que no se reportaron heridos. Según informó la empresa responsable, el área fue aislada de manera inmediata y se activaron los protocolos de seguridad.
Además, se indicó que en las próximas horas comenzarán los trabajos para retirar los restos del monumento. La escultura tiene una altura total de 35 metros y el daño se produjo únicamente en la estatua, de 24 metros, que cedió ante las intensas ráfagas de viento.
Cómo fue la caída de la réplica
La estatua, de 24 metros de altura colocada en un pedestal de otros 11 metros, estaba ubicada en el estacionamiento de la conocida megatienda local Havan.
La estatua cayó muy cerca de un auto estacionado, pero no causó daños de consideración.
La ciudad fue afectada por un fuerte temporal con vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
Los efectos del temporal también se hicieron sentir en otras localidades del estado de Rio Grande do Sul. Se reportó caída de granizo en Tío Hugo, daños en techos en ciudades como Cristal, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul y Vera Cruz, además de inundaciones en Lajeado, lo que mantiene en vilo a las autoridades y equipos de emergencia ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas.