Detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas por el incendio intencional de una camioneta

Un incendio intencional ocurrido el pasado lunes 15 de diciembre en La Paz, derivó en una investigación policial que permitió identificar y detener a dos hombres acusados de haber participado en el ataque contra una camioneta estacionada en un garaje.

De acuerdo a la denuncia radicada por la víctima, un sujeto había incendiado de manera deliberada su vehículo, lo que dio inicio a una exhaustiva tarea investigativa por parte de la División Investigaciones, que logró individualizar al presunto autor del hecho y a un cómplice.

Como resultado de las actuaciones judiciales, este miércoles se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos. El primero se concretó en una vivienda ubicada sobre Ruta Acceso Sur, donde se procedió al secuestro de una motocicleta Keller 110 cc, una botella con material inflamable y se realizó la constatación, mediante registro fotográfico, de un casco y vestimenta presuntamente utilizados durante el ataque.

En un segundo procedimiento, llevado a cabo en la intersección de calles 3 de Febrero y French, se concretó la detención de uno de los implicados y el secuestro de su teléfono celular, elemento que será incorporado a la causa para su análisis.

El otro operativo tuvo lugar en una vivienda situada en calle Dorrego, donde se detuvo al segundo sospechoso. En ese lugar, además, se secuestró una camioneta Ford Ranger, una notebook Lenovo de 14 pulgadas, dos teléfonos celulares y un importante arsenal de armas de fuego.

Entre los elementos incautados se encontraron un fusil calibre .308 Winchester con mira telescópica, un rifle calibre .22, una escopeta calibre .36, un revólver calibre .32, además de cartuchería de los calibres mencionados y vainas percutadas.

Los procedimientos contaron con la colaboración de la División Inteligencia Criminal, la División Operaciones y Seguridad, el Comando Radioeléctrico y la Guardia Especial, bajo directivas judiciales, y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.