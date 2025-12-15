 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales La Paz

Una camioneta fue consumida por voraz incendio que se presume intencional

15 de Diciembre de 2025
Incendio intencional en La Paz
Incendio intencional en La Paz Foto: Policía de Entre Ríos

Una camioneta Toyota SW4 gris fue consumida por las llamas de un voraz incendio que se presume intencional; ocurrió en la mañana de este lunes en una vivienda de calle Berón de Astrada, entre San Martín y España, en La Paz.

 

Fuentes policiales confirmaron que el propietario del rodado, un vecino de 34 años, manifestó desconocer el origen del siniestro que causó daños totales.

 

Tras la intervención de Bomberos Voluntarios y personal policial de La Paz, uniformados de la División Policía Científica iniciaron las pericias correspondientes. Asimismo, a partir del análisis de registros de cámaras de videovigilancia de la zona, se pudo establecer que el incendio habría sido provocado de manera intencional.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
(foto Policía de Entre Ríos)

De acuerdo al parte policial, en los registros fílmicos se observó a un hombre que, aparentemente desplazándose en una motocicleta de baja cilindrada, arrojó un elemento combustible hacia el interior del inmueble, lo que dio inicio al fuego.

 

Las tareas investigativas continúan cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal para el relevamiento del material fílmico y la identificación del autor del atentado.

