Se elevó a 16 el número de muertos por el atentado terrorista en Australia

El atentado terrorista en la playa más popular de Sídney, en Australia, ya suma 16 muertos, según los últimos reportes. La masacre ocurrió cuando dos hombres armados, que fueron identificados como padre e hijo, abrieron fuego contra la gente este domingo mientras se celebraba la festividad judía de Janucá.

Al respecto, el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, informó en las últimas horas que el número de muertos había aumentado a 16 durante la noche, incluyendo un niño de 12 años. En tanto, otros tres niños están siendo tratados en el hospital, dijo.

Los tiradores fueron identificados como padre e hijo. El primero, de 50 años, fue abatido por la policía. En tanto, el joven de 24 años recibió un balazo y se encuentra internado en estado crítico. Se trata de Naveed Akram, un musulmán de origen pakistaní de la localidad de Lahore que estudiaba en una facultad de la capital australiana

Según confirmó la cadena ABC, en el allanamiento a la vivienda de Akram, ubicada en los suburbios de Bonnyrigg, no encontraron nada vinculado con sus creencias religiosas ni antisemitas. Sí, su tarjeta de conducir con la que pudieron dar con el nombre y su edad, nació el 12 de agosto de 2001.

"No hay nada en su perfil de redes sociales que indiquen sus creencias religiosas", anticiparon fuentes policiales de Sidney, quienes confirmaron que el sospechoso inició sus estudios terciarios en la Universidad Hamdard en Islamabad, en la capital de Pakistán; y que los continuó en la Universidad Central de Queensland, ubicada en Sidney. Según publicó la cadenas estadounidense, Akram también estudió en el Instituto Al Murad, donde fue descripto como un "estudiante modelo".

Además, se encontró una serie de artefactos explosivos improvisados en el auto de uno de los tiradores, entre otros objetos sospechosos que fueron examinados.

Dos hombres armados mataron a 11 personas en una playa durante una fiesta judía

Al menos 38 personas resultaron heridas en el tiroteo. Entre los heridos hay dos policías, señaló Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney.

Un ataque terrorista contra la comunidad judía

"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Mal Lanyon, el comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, en una rueda de prensa. Explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

“Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”, dijo el primer ministro del estado, Chris Minns. La masacre fue declarada un ataque terrorista debido al evento objetivo y las armas utilizadas, dijo Lanyon.

Ataque terrorista en Sídney, Australia

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa de Bondi, incluyendo cientos que se habían reunido para un evento llamado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

Imágenes dramáticas aparentemente filmadas por un testigo y emitidas en canales de televisión australianos mostraron a un hombre que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma del hombre.

Minns llamó al hombre un “verdadero héroe”. El hombre fue identificado por sus familiares como Ahmed al Ahmed, dueño de una frutería, según medios australianos.

Un civil logró desarmar a uno de los terroristas con una heroica determinación y una arriesgada maniobra: escondido entre autos estacionados atacó por la espalda al agresor armado y lo inmovilizó. Durante su intervención, puso en riesgo su propia vida al punto de que terminó herido en uno de sus brazos. La acción fue filmada por un celular y en las últimas horas el video se viralizó en las redes.

Los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos, dijo la policía. Medios de comunicación locales hablaron con transeúntes afectados y manchados de sangre que presenciaron lo ocurrido. Lanyon dijo que el número de muertos por el tiroteo era "variable" y que las personas heridas seguían llegando a los hospitales.

“Nuestro corazón sufre por la comunidad judía de Australia esta noche” , dijo Minns a los periodistas en Sídney. “Sólo puedo imaginar el dolor que están sintiendo ahora al ver a sus seres queridos asesinados mientras celebran esta antigua festividad”.