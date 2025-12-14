José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, ganó el balotaje presidencial con casi el 60% de los votos y asumirá la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026.
José Antonio Kast se consagró este domingo como el nuevo presidente electo de Chile, tras una victoria arrolladora en el balotaje presidencial contra la actual candidata del oficialismo, Jeannette Jara. El líder del Partido Republicano obtuvo el 59,65% de los votos, mientras que Jara logró el 40,35%, una diferencia significativa que refleja el apoyo popular a su propuesta política de derecha. Con esta victoria, Kast tomará posesión del cargo el próximo 11 de marzo de 2026, convirtiéndose en el sucesor de Gabriel Boric.
El proceso electoral, que fue realizado con el sufragio obligatorio de más de 15,7 millones de chilenos, transcurrió sin mayores inconvenientes. Aunque en algunos centros de votación de Santiago se registraron filas y pequeños inconvenientes entre los votantes y los vocales de mesa, el proceso en general fue calificado como expeditivo por los encargados de las mesas. En cuanto a los resultados, se conocieron de manera preliminar poco antes de las 20:00 horas locales, cuando con el 57,44% de las mesas escrutadas, la tendencia se volvió irreversible a favor de Kast.
Celebración y llamado de felicitaciones
El líder republicano celebró su victoria en la sede de su partido en la comuna santiaguina de Las Condes, rodeado de su familia y sus principales aliados políticos, como los representantes de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, socialcristianos y libertarios, quienes lo apoyaron durante toda la campaña. Entre los primeros mensajes de felicitación que recibió, se destacó el llamado de su contrincante Jeannette Jara, quien reconoció su derrota, y también un saludo protocolar del presidente Gabriel Boric. El presidente saliente de Chile expresó sus buenos deseos a Kast a través de un mensaje transmitido por televisión. (Con información de Infobae)