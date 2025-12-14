Chile elige presidente en un balotaje marcado por la polarización

Jara, oficialista y de izquierda, y Kast, opositor de la ultraderecha, dirimen al nuevo jefe de Estado del país trasandino en una segunda vuelta histórica.
Chile elige este domingo a un nuevo presidente en un balotaje que enfrenta a la izquierdista Jeannette Jara con el ultraderechista, fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Militante del Partido Comunista y apoyada por el oficialismo, Jara enfrenta al opositor fundador del Partido Republicano en unos comicios marcados por la polarización.
Ambos candidatos compiten para el periodo 2026-2030 y fueron los más votados en primera vuelta.
Según los sondeos de opinión, Kast, quien se postula por tercera vez a la presidencia, tendría mayor tendencia de votos para llegar a ocupar el máximo puesto del Ejecutivo del país sudamericano.
Son casi 16 millones de personas las que fueron habilitadas para participar en la primera elección presidencial chilena con carácter obligatorio que define al
nuevo mandatario.
Jara ganó por estrecho margen en primera vuelta
El 16 de noviembre pasado Jara, con 26,8 % de los votos, y Kast, con 23,9 % de las preferencias, avanzaron al balotaje presidencial de este domingo.
Kast cerró su campaña en la ciudad de Temuco, ubicada a unos 670 kilómetros al sur de Santiago y capital de la región de La Araucanía, en un acto en el que volvió a hablar protegido por un vidrio antibalas.
El republicano había lanzado su campaña allí mismo, convirtiendo a la localidad en uno de sus bastiones electorales, en sintonía con su discurso de mano dura ante el conflicto mapuche que se vive en la región.
Durante su discurso, el candidato republicano enfocó sus críticas hacia el Gobierno de Gabriel Boric: "Lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien; no le faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo estallido, prometió solucionar todo".
Jara, en tanto, hizo su último acto en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico chileno. Tras repasar algunos de sus logros como ministra de Trabajo de Boric -como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral-, la candidata prometió "medidas concretas" para combatir la inseguridad y garantizar mejoras económicas para que los chilenos puedan "llegar a fin de mes".
Los actos de Temuco y Coquimbo fueron el cierre de una semana que había comenzado con el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los aspirantes al Palacio de La Monedaantes de las elecciones.
Tal como sucedió en algunas instancias anteriores, el cruce entre los candidatos estuvo marcado por la insistencia de Jara para que Kast explicara alguna de sus medidas más controvertidas, como la expulsión de 300.000 migrantes irregulares o un ajuste de 6.000 millones de dólares.