Sociedad Pronóstico

Ampliaron la alerta por tormentas para Entre Ríos para este lunes: el detalle de los departamentos alcanzados

14 de Diciembre de 2025
La lluvia volvería a hacerse presente en Entre Ríos.
La lluvia volvería a hacerse presente en Entre Ríos. Foto: Elonce y Meteored.

REDACCIÓN ELONCE

La alerta por tormentas en Entre Ríos podría tener algunas localmente fuertes y acompañadas de “fuerte actividad eléctrica”, además de la ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

La alerta por tormentas para Entre Ríos finalmente fue renovada y ampliada este domingo para lo que será el próximo lunes, anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización.

 

La alerta amarilla por tormentas afectará a diez departamentos de Entre Ríos: Paraná, Diamante, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Gualeguaychú.

 

 

En el caso de la capital entrerriana, se anticipó que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”. El fenómeno ocurriría durante la madrugada del lunes.

 

Los departamentos afectados por el mal tiempo. Foto: SMN.
Los departamentos afectados por el mal tiempo. Foto: SMN.

 

Por otra parte, se espera que ya más a mediodía se traslade a los departamentos del norte entrerriano que fueron alcanzados en esta actualización, donde se espera que haya ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas de viento e inestabilidad.

 

¿Cuándo volverá el calor?

 

Según Soledad Maciel Ramos Mejía, de Meteored, “El miércoles, con el desplazamiento del centro de altas presiones hacia Uruguay, se favorecerá el retorno de los vientos del sector norte en el centro y norte del país. Aun así, persistirán condiciones mayormente estables”.

 

Las playas volver&aacute;n a ser alternativa durante la semana. Foto: Archivo Elonce.
Las playas volverán a ser alternativa durante la semana. Foto: Archivo Elonce.

 

Asimismo, recalcó: “La excepción se dará en el noroeste argentino y el norte de la Patagonia, donde las temperaturas máximas podrían volver a valores cercanos a los 35 °C, anticipando un nuevo repunte térmico”.

Temas:

alerta tormentas Entre Ríos pronostico tiempo
