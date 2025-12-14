Altas temperaturas, vientos y alertas por tormentas: el pronóstico para la semana que comienza

Un nuevo frente frío barre de sur a norte todo el país y está cambiando las condiciones meteorológicas a su paso durante lo que queda del fin de semana. Para este lunes, rige una alerta por tormentas fuertes para el centro sur entrerriano.
Un nuevo frente frío barre de sur a norte todo el país y está cambiando las condiciones meteorológicas a su paso durante lo que queda del fin de semana; y seguirá su avance al norte, activando áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad en sectores del centro argentino, publicó Meteored.
El frente, en su avance, será el motor del desarrollo generalizado de tormentas que promovieron la emisión de alertas de nivel amarillo por parte del Servicio Meteorológico Nacional para la región que incluye al sur entrerriano durante la mañana de este domingo.
De acuerdo al SMN, los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y Tala son parte del área afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, indicó el organismo pronosticador.
Domingo con alertas por vientos y tormentas
El domingo, el frente irá activando áreas de precipitaciones organizadas en torno de su posición y acompañándolas en su desplazamiento de sudoeste a nordeste por el centro del país. Las tormentas más intensas afectarán gradualmente el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, la mayor parte de la provincia de Córdoba y el centro y norte de San Luis, oeste y sur de Santiago del Estero, Tucumán y el este de Catamarca y La Rioja, con fuertes chaparrones de corta duración, ráfagas e intensa actividad eléctrica, indicó el meteorólogo Mauricio Saldivar a Meteored.
Para Paraná, se prevé una jornada con tormentas aisladas, vientos del sudeste rotando al noreste y para la noche están pronosticadas ráfagas de viento sur de entre 42 y 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30ºC.
Días menos calurosos y estables… ¡por poco tiempo!
El frente empujado por una masa de aire más fría, la que será responsable de la rotación de vientos al sector sur y el descenso de hasta 10°C en las temperaturas máximas del domingo (en comparación con las del sábado) en el centro del país.
Esta masa de aire, que además de ser más fría es más seca, continuará avanzando al nordeste y será la responsable de un período de estabilidad atmosférica y temperaturas agradables durante la primera mitad de la semana que inicia este domingo.
El descenso de temperatura será más evidente en las mínimas del lunes en el centro del país. De hecho, para la capital entrerriana se anuncian tormentas fuertes y aisladas para la madrugada y mañana, pero mejorando hacia la tarde noche con marcas térmicas que rondarán entre los 17 y 26ºC. Se prevén viento sur con ráfagas de entre 42 y 50 km/h para la madrugada y para la noche.
Y según el SMN, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para el centro sur entrerriano. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”, indica el parte. Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
A partir del martes el viento rotará del sur al norte, favoreciendo un gradual ascenso de temperatura sobre todo el centro y norte de Argentina, superando ampliamente los 30°C como valores máximos desde el norte de la Patagonia a partir del miércoles, y favoreciendo una situación de inestabilidad atmosférica -por el aporte de aire no sólo cálido, sino también húmedo- hacia el próximo fin de semana.
El pronóstico extendido para Paraná
En Paraná, se espera un martes con cielo parcialmente nublado a despejado con temperaturas que variarán entre los 17 y 26ºC con viento sudeste rotando al sur. Y hacia el miércoles, se pronostica cielo algo a parcialmente nublado con una mínima prevista en 17ºC y una máxima de 28. Los vientos soplarán del sector noreste.
El jueves será el día más caluroso de la semana con una máxima estimada en 31ºC, cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al este.