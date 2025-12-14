 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo de Gendarmería Nacional

Atropelló a un gendarme al huir de un control y fue capturado con 90 kilos de cocaína

El operativo comenzó en Santiago del Estero y finalizó en Chaco. La droga estaba oculta en estructuras de cemento transportadas en una camioneta. El conductor, oriundo de Misiones, quedó a disposición de la Justicia Federal.

14 de Diciembre de 2025
Un hombre de 30 años fue detenido tras evadir un control de Gendarmería Nacional, atropellar a un efectivo y protagonizar una persecución que concluyó en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, con el secuestro de más de 90 kilos de cocaína ocultos en bancos y mesas de cemento.

 

El procedimiento se inició durante la mañana del viernes sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de Monte Quemado, en Santiago del Estero, cuando personal de la Sección local de Gendarmería realizaba un control vehicular. Al advertir la presencia de los uniformados, una camioneta aceleró y se dio a la fuga, embistiendo a uno de los agentes apostados en el lugar.

 

Ante esa situación, se activó un operativo de seguimiento dinámico en el marco del Plan Paraná, con intervención de distintas unidades de la fuerza federal y apoyo de policías provinciales. El hecho fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero.

Horas más tarde, el vehículo fue localizado en el barrio Ensanche Sur de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde finalmente se logró interceptarlo y detener al conductor con la colaboración de efectivos de la Policía del Chaco. El hombre fue identificado como Hugo Alejandro K., domiciliado en la ciudad de Posadas, y quedó imputado, entre otros delitos, por Atentado y resistencia a la autoridad.

 

Por disposición judicial, el detenido y la camioneta fueron trasladados al Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña”. Durante la requisa, un can detector de narcóticos marcó de manera positiva la parte trasera del rodado. En la caja se hallaban mesas y bancos de cemento, uno de los cuales presentaba una rotura que permitió advertir un envoltorio plástico en su interior.

La droga estaba oculta en muebles de cemento que eran transportados en una camioneta
La droga estaba oculta en muebles de cemento que eran transportados en una camioneta

La inspección reveló un total de 86 paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a pruebas de campo por personal especializado, dio resultado positivo para cocaína. El peso total del cargamento fue de 90 kilos con 128 gramos, que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

 

La investigación continúa para establecer el origen y destino del estupefaciente, así como la posible participación de otras personas en la maniobra de transporte.

