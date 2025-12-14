Detuvieron a un hombre que violó el arresto domiciliario y se atrincheró en una vivienda

Un presunto quebrantamiento de arresto domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Fraternidad, en Paraná, demandó la intervención del personal policial durante la mañana de este sábado. La situación fue advertida en el marco de una recorrida preventiva, tras recibir información que indicaba que el individuo no se encontraba cumpliendo la medida dispuesta por la Justicia.

Al arribar al domicilio señalado, los efectivos constataron que el hombre no estaba en la residencia, pese a que debía permanecer allí bajo arresto domiciliario. Además, se informó que el sujeto se encontraba vinculado a un hecho delictivo previo, lo que agravó el cuadro judicial.

Minutos después, familiares del detenido indicaron que el hombre se había atrincherado en el interior de la vivienda y que amenazaba con prender fuego una garrafa, generando una situación de alto riesgo. Ante ese escenario, se solicitó la intervención del personal especializado de la División COE, con la presencia del mediador capacitado para este tipo de conflictos.

Mientras se desarrollaba el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron el perímetro y dispusieron el corte del tránsito en la zona, con el objetivo de resguardar a vecinos y transeúntes.

Tras casi tres horas de diálogo sostenido, el mediador logró que el individuo depusiera su actitud y accediera a salir voluntariamente del inmueble. Una vez fuera, fue reducido sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Finalizado el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Género, que dispuso el traslado del detenido a la Alcaldía correspondiente, donde quedó alojado luego de cumplirse las actuaciones legales de rigor.