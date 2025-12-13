Un automovilista perdió el control y chocó contra un comercio

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Concepción del Uruguay

13 de Diciembre de 2025
Un automovilista protagonizó un incidente vial al perder el control de su vehículo y chocar contra un comercio, en una rotonda muy transitada en Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió cuando el conductor circulaba por boulevard Yrigoyen y, al intentar doblar hacia boulevard Díaz Vélez, en sentido sur, perdió el dominio del rodado. Según relataron testigos, el vehículo se desplazaba a alta velocidad y, al girar, despistó y terminó subiéndose a la vereda.

El automóvil impactó contra el frente de un conocido salón donde funciona una tienda de ropa, provocando daños materiales en el lugar. Como consecuencia del choque, se activaron los airbags del vehículo.

 

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, una mujer caminaba por la zona en el momento del incidente y logró apartarse a tiempo, evitando ser alcanzada por el automóvil que se desvió hacia la vereda.

Afortunadamente, el conductor salió ileso y no fue necesaria su asistencia médica. Tampoco se registraron lesionados entre peatones ni otras personas que se encontraban en las inmediaciones. (La Pirámide)

Temas:

Choque Concepción del Uruguay
