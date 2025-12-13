En rutas: cuáles son las multas consideradas graves y cuánto cuestan

En ruta: cuáles son las multas más graves y el valor de cada una

Las multas de tránsito más graves en rutas provinciales y nacionales de Entre Ríos superan los 500 mil pesos y se aplican principalmente por exceso de velocidad y otras faltas consideradas de alto riesgo. En el marco de un refuerzo de controles con nuevos radares, las autoridades provinciales detallaron cuáles son las infracciones más severas, los valores actualizados y las opciones de pago o impugnación.

Radar

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos reforzó en las últimas semanas los controles tecnológicos mediante la incorporación de nuevos dispositivos de radarización. La medida tuvo como objetivo reducir la velocidad de circulación y prevenir siniestros viales, en un contexto marcado por cifras preocupantes de víctimas fatales registradas en lo que iba del año.

Al respecto, el responsable de Comunicación del organismo, Diego Passarello, explicó a Elonce que “se han dispuesto nuevos equipos de radarización, buscando siempre el control de la velocidad”. Según detalló, la provincia contaba hasta hace pocos días con alrededor de 23 radares activos, número que se incrementó recientemente con la instalación de nuevos equipos en puntos estratégicos del territorio entrerriano.

Multas que superan los 500 mil pesos

En relación con el valor de las sanciones, Passarello precisó que desde el 19 de noviembre el valor de la Unidad Fija se estableció en 1.613 pesos. En ese marco, las infracciones consideradas graves —como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y circular con luces apagadas— contemplaron sanciones que oscilaron entre 300 y 500 Unidades Fijas.

De ese modo, los montos alcanzaron cifras elevadas: una multa de 315 Unidades Fijas representa un importe de 508.095 pesos. No obstante, el funcionario aclaró que existió la posibilidad de acceder al pago voluntario, lo que permitió reducir el monto a 266.145 pesos.

“Sin lugar a dudas son montos significativos que buscan generar impacto en las personas, para que tengamos que reflexionar sobre los cuidados que tenemos”, remarcó Passarello, al referirse al carácter preventivo de las sanciones económicas.

Pago voluntario y reducción

El responsable de Comunicación de Seguridad Vial explicó que el pago voluntario habilitó una reducción de hasta el 50% del valor total de la multa, siempre que se realizara dentro de los plazos establecidos. Este mecanismo, señaló, apuntó a facilitar la regularización de las infracciones y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.