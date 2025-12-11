 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Controles de velocidad: dónde están ubicados los radares en rutas de Entre Ríos

La provincia intensificó los controles tecnológicos para reducir siniestros viales. Los radares están ubicados en pasos urbanos, accesos y tramos de rutas provinciales y nacionales.

11 de Diciembre de 2025
Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales
Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales

La provincia intensificó los controles tecnológicos para reducir siniestros viales. Los radares están ubicados en pasos urbanos, accesos y tramos de rutas provinciales y nacionales.

Las autoridades viales de Entre Ríos dispusieron un esquema ampliado de radares y controles de velocidad en rutas provinciales y nacionales con el objetivo de disminuir la velocidad excesiva y prevenir siniestros viales. Quienes visiten o circulen por el territorio entrerriano deberán prestar especial atención a los nuevos puntos de fiscalización, especialmente en pasos urbanos donde la velocidad máxima desciende de manera significativa.

Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales
Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales

De acuerdo con los registros oficiales, si el ingreso se realiza por el Sur de la provincia existen tres puntos considerados críticos, donde los controles son estrictos y la máxima permitida cambia abruptamente según el tramo.

 

Radares fijos y homologados en rutas nacionales

Los siguientes dispositivos operan de manera permanente y se encuentran debidamente homologados:

Chajarí

RN 14 – Km 333,2 y 328,2

Máxima: 120 km/h

 

Concordia

RN 14 – Km 261 y 260,6

Máxima: 120 km/h

 

Colón

RN 14 – Km 150,4

Máxima: 120 km/h

 

Concepción del Uruguay

RN 14 – Km 126,6

Máxima: 100 km/h

 

Concepción del Uruguay (zona urbana)

RN 14 – Km 117,5

Máxima: 80 km/h

 

Ceibas

RN 14 – Km 1,05

Máxima: 120 km/h

 

Puente Victoria – Rosario

RN 174 – Km 57,20 / 20 / 9

Máxima: 80 km/h

Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales
Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales

Operativos móviles y radares provinciales

Además de los dispositivos fijos, la provincia intensifica controles móviles en zonas de ingreso a localidades y puntos con tránsito constante.

 

Sauce Montrull

RN 18 – Km 18

Máxima: 80 km/h

 

Estación Raíces

RN 18 – Km 126,5

Máxima: 60 km/h

 

Jubileo

RN 18 – Km 88,2 y 188,5

Máxima: 60 km/h

 

Oro Verde

RP 11 – Km 10,1

Máxima: 60 km/h

 

Antelo y Febre

RP 26 – Km 12,7 y 27,1

Máxima: 60 km/h

 

San Justo

RP 39 – Km 34,5

Máxima: 60 km/h

Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales
Mapa de radares: las velocidades permitidas en rutas provinciales y nacionales

Controles ubicados en el Sur entrerriano

Aldea San Antonio

Ruta – Kilómetro: RP 20 – Km 30

Máxima Permitida: 60 km/h (paso urbano)

 

Acceso a Gualeguaychú

Ruta – Kilómetro: RP 16 – Km 71,8

Máxima Permitida: 80 km/h

 

Autovía Artigas

Ruta – Kilómetro: RN 14 – Km 60,3

Máxima Permitida: 120 km/h (radar fijo) (Fuentes: Reporte 2820-La Región)

Temas:

entrerriano mapa provincia radares siniestros viales velocidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso