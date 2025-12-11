Sistema previsional entrerriano: aclaran que "un reforma debe ser seria, dialogada y respetuosa”

REDACCIÓN ELONCE
El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, explicó a Elonce las demoras en los trámites, el uso de la orden de mérito, la reducción de litigios y los desafíos para garantizar la sostenibilidad del sistema. También adelantó que se analizan cambios a largo plazo.
El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, Gastón Bagnat, explicó que al inicio de la gestión existían unas 7.000 personas en condiciones de jubilarse y señaló que la cifra representó cuatro veces el promedio anual y que muchas de esas personas aprovecharon la transición para comenzar sus expedientes. "Fue un gran desafío", remarcó al indicar que, en un año y medio, se completaron esas 7.000 jubilaciones, lo que obligó a cuadruplicar el ritmo de trabajo del organismo. Afirmó que "todos los nuevos jubilados y pensionados cobraron conforme al cronograma de pagos".
Implementación de la orden de mérito en los expedientes
Bagnat sostuvo que una de las modificaciones relevantes fue la implementación de una orden de mérito para organizar el despacho de trámites. Explicó que cuando un expediente reunía todos los requisitos, ingresaba a despacho y el sistema asignaba un número según su antigüedad.
Indicó que el mecanismo buscó "eliminar privilegios y atajos habituales en administraciones anteriores". En ese sentido, señaló que los beneficiarios pudieron seguir el estado de los trámites y que, si bien el cambio resultó "un cambio de una cultura de muchos años", la modalidad llegó para permanecer.
Reducción de la litigiosidad y regularización del sistema
El funcionario informó, además, que "la Caja redujo significativamente la cantidad de juicios en curso". De hecho, explicó que parte de los reclamos se originaban en acumulaciones administrativas previas y en la imposibilidad del sistema de absorber todos los traslados simultáneamente.
Agregó que, en los dos primeros años de gestión, se trabajó para evitar un colapso financiero y operativo. Indicó que "el gobernador Rogelio Frigerio tomó decisiones inéditas en materia previsional" y que se recurrió al diálogo con distintos escalafones para administrar incrementos y retroactivos.
El presidente de la Caja sostuvo que el organismo se encuentra en la etapa final de normalización y ponderó que "se evitó trasladar un volumen de obligaciones que el sistema previsional entrerriano no podía sostener".
Debate sobre sostenibilidad y reformas a largo plazo
En la oportunidad, Bagnat anticipó que la próxima etapa consiste en planificar políticas previsionales de largo plazo. Señaló que "los sistemas solidarios tienden al déficit y requieren ajustes para mantener su financiamiento".
De hecho, reconoció que existe preocupación social por posibles cambios en las reglas de jubilación, especialmente en quienes se encuentran lejos del retiro. Pero aclaró que cualquier reforma previsional debe ser "seria, dialogada y respetuosa del marco judicial vigente para evitar un aumento de litigios". "No se trata de impulsar medidas que después no tengan resultados o que terminen generando una avalancha de juicios para la gestión siguiente", argumentó.
"Esta gestión logró reducir esa cantidad de litigios y ordenar el sistema; hay una percepción clara de mejora respecto de lo que recibimos. Ahora, con responsabilidad y diálogo, el gobernador plantea la necesidad de una política pública de largo plazo, que trascienda a las gestiones y garantice la sustentabilidad del sistema”, adelantó.
Es más el presidente de la Caja mencionó que, en los últimos meses, se intensificó el diálogo con representantes de sindicatos y de sectores involucrados en el sistema previsional. Explicó que el organismo recibe diariamente a representantes de gremios y colegios para exponer dificultades del sistema y las prioridades de sostenibilidad.
En ampliación.-