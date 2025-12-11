Canasta navideña 2025: precios, opciones y el pan dulce con Nutella más buscado en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
A 14 días de la Navidad, supermercados de Paraná registran mayor demanda de canastas y pan dulce artesanal. Desde Fontana detallaron a Elonce los precios, productos incluidos en las canastas navideñas y el interés por un pan dulce con Nutella elaborado por la panadería del local.
A dos semanas de la Navidad, los comercios de Paraná registran un aumento en la consulta y compra de productos tradicionales de las Fiestas. En el supermercado Fontana, su representante Andrés explicó a Elonce que el movimiento comenzó a intensificarse y que las canastas navideñas fueron la opción más elegida por familias y empresas.
El comerciante mostró la canasta más solicitada, compuesta por siete productos: un vino, lata de duraznos, pan dulce, budín, sidra, garrapiñada y turrón. "Tiene un precio de $12.999 y fue la que más respuesta favorable obtuvo por su valor y la calidad de los artículos", reveló.
Agregó que la presentación incluye la caja correspondiente, algo que no siempre sucede en otras propuestas del mercado. Fontana señaló que la demanda provino tanto de familias como de grupos laborales y vecinos que realizaron compras conjuntas.
También mencionó que existieron canastas de marcas más promocionadas con valores cercanos a $25.000 y otras que superan los $30.000, dependiendo de los productos adicionales.
Consultado por precios individuales, Andrés detalló que la sidra comienza en $2.500, la garrapiñada en $500, los budines desde $1.000 y las latas de duraznos en $2.500. Señaló que estos productos formaron parte de las compras más recurrentes de quienes optaron por armar su propia mesa navideña.
Pan dulce artesanal: la tendencia del “fontanazo”
Uno de los productos más consultados es el pan dulce artesanal con Nutella, conocido como “fontanazo”. Según lo informado, el panificado pesa entre 600 y 700 gramos y se elabora con Nutella original y chips de chocolate. El precio es de $20.000.
El comerciante indicó que la versión circulaba ampliamente en redes sociales y que la panadería del supermercado elaboraba unidades por pedido, principalmente para los días 24 y 31. Comentó que el atractivo principal era el relleno fresco y la presencia del chocolate en su interior.
Otros productos relevados en góndola
Durante la recorrida por el supermercado, se observaron alternativas de pan dulce industrial desde $1.999 y budines de diversos sabores. También se mostraron bebidas tradicionales para la mesa festiva: gaseosas desde $2.000 y vinos dulces a $5.699.
En el sector de sidras, se exhibieron opciones desde $2.999, incluida una variedad cítrica y otra frutada.
El comercio indicó que muchos clientes comenzaron a realizar sus pedidos con anticipación, tanto para canastas como para pan dulce artesanal, anticipando una mayor demanda en los días previos a la celebración.