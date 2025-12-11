Tras regresar de Oslo, Milei firmó la reforma laboral que será enviada al Congreso

El presidente Javier Milei regresó este jueves a la mañana de su viaje a Oslo y, a minutos de aterrizar en Aeroparque, firmó el proyecto de reforma laboral que le presentó su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas horas para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias.

Milei partió de Noruega inmediatamente después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Su retorno al país era esperado por las autoridades legislativas, que aguardan avanzar con los proyectos del denominado Consejo de Mayo, varios de los cuales ya habían sido anunciados pero requerían la firma del Presidente.

La redacción del texto fue finalizada mientras Milei todavía estaba en el exterior, debido a debates internos sobre algunos artículos sensibles. El punto de mayor controversia giró en torno a la limitación de las cuotas solidarias, mecanismo mediante el cual los sindicatos reciben aportes compulsivos de todos los trabajadores de una actividad, estén afiliados o no.

El momento en que Milei firmó el proyecto de reforma laboral: "Por más crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo y para que Argentina sea grande nuevamente". https://t.co/Yt5iABl3Aq pic.twitter.com/khWl8ALqnM — MDZ Online (@mdzol) December 11, 2025

La gestión evaluó incorporar un artículo que condicionara ese aporte al consentimiento expreso de cada trabajador. Sin embargo, finalmente se decidió suprimir ese apartado para evitar un conflicto directo con la conducción sindical.

Aun así, el proyecto incluyó una aclaración relevante: el aporte de afiliación sindical —que hoy las empresas deben retener como obligación— pasará a ser optativo y sujeto a la conformidad del trabajador y al acuerdo entre las partes.

Voceros designados para defender la iniciativa

La Casa Rosada considera prioritaria la aprobación de la reforma laboral y designó a tres funcionarios para defenderla en el Senado: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Los tres participaron de la elaboración del proyecto y podrían ser convocados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que aún debe conformarse tras el recambio legislativo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aspira a presidir ese cuerpo. Bullrich fue una de las principales impulsoras de la reforma y pidió que el texto ingresara por el Senado para que su tratamiento sea el primer objetivo de su mandato legislativo.

Otros proyectos pendientes y negociaciones políticas

Además del proyecto laboral, Milei debe firmar iniciativas del Consejo de Mayo vinculadas a la apertura comercial y a la reducción del gasto público, aunque estos temas no serán discutidos en el actual período de extraordinarias. En cambio, la atención del Gobierno está puesta en la reforma laboral, el Presupuesto 2026 y otras normas que buscan avanzar en diciembre y enero.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa las reuniones con gobernadores para asegurar apoyos. Este miércoles recibió en Casa Rosada a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, interesados especialmente en la discusión de la Ley de Glaciares. En el encuentro participaron también Manuel Adorni y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

Además, Santilli y Adorni esperan reunirse este jueves con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los referentes peronistas que se distanciaron de Unión por la Patria y evalúan conformar un interbloque federal en la Cámara Baja.