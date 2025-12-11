El hospital Garrahan concretó un inédito traslado de alta complejidad

Más de 30 profesionales intervinieron en el operativo que permitió derivar a una bebé de siete meses conectada a ECMO hacia el Hospital Garrahan. La coordinación institucional fue clave.
El Hospital Garrahan llevó adelante un operativo sanitario sin precedentes para trasladar a una bebé de siete meses en estado crítico, derivada desde el Hospital Materno Infantil de San Isidro mientras permanecía conectada a un sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO).
Más de 30 profesionales integraron el equipo que concretó el traslado hacia la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCI 35) del Garrahan, único centro público del país con capacidad para brindar soporte vital avanzado en pacientes pediátricos con falla cardiorrespiratoria severa.
La derivación se activó cuando la paciente presentó una arritmia severa que no respondió a los tratamientos iniciales y derivó rápidamente en una falla cardíaca con compromiso multiorgánico. Ante ese cuadro, los especialistas del Garrahan determinaron la necesidad de asistencia ECMO, una tecnología que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones y cuyo uso exige un equipo altamente entrenado.
El director médico adjunto del Garrahan, Guillermo Moreno, definió el procedimiento como “uno de los más complejos que existen en medicina crítica pediátrica”. Asimismo, destacó que haberlo concretado con éxito “demuestra la preparación y el compromiso del equipo”.
Coordinación sanitaria y logística rigurosa
El operativo incluyó la participación de profesionales de terapia intensiva, cirugía cardiovascular, perfusionistas, enfermería especializada, cardiología, anestesia y traslado crítico. Además, la Patrulla Municipal de San Isidro y la Policía de la Ciudad colaboraron en la conformación de un corredor seguro para el desplazamiento de la ambulancia de alta complejidad.
Moreno subrayó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y afirmó que la articulación permitió actuar con celeridad en un contexto de riesgo extremo. Los traslados en ECMO son poco frecuentes y requieren equipamiento portátil específico, soporte respiratorio avanzado y una coordinación permanente entre los equipos médicos.
La evolución clínica y el rol de la red pública
La bebé permanece internada en la UCI 35 del Hospital Garrahan, donde recibe atención especializada. La coordinación entre la Secretaría de Salud Pública de San Isidro y la Dirección Médica del Garrahan fue considerada determinante para garantizar la estabilidad de la paciente durante todo el proceso.
El operativo volvió a poner en relieve la importancia de fortalecer las redes públicas de atención pediátrica de alta complejidad, especialmente en situaciones donde la derivación rápida y el soporte vital especializado resultan esenciales para preservar la vida de pacientes críticos. (NA)