Una nena de un año murió tras ser atropellada por un sodero

Una nena de un año murió este miércoles tras ser atropellada por un sodero que realizaba una entrega. El conductor fue aprehendido y la Justicia investiga las circunstancias del trágico accidente ocurrido en Guaymallén, Mendoza.
Una nena de un año falleció luego de ser atropellada por un sodero que realizaba una entrega en una vivienda en Guaymallén, Mendoza. El incidente ocurrió cuando el repartidor terminó su trabajo y realizó una maniobra en reversa con su camioneta, embistiendo accidentalmente a la pequeña.
De acuerdo con fuentes policiales, el conductor —identificado como Jonathan B., de 31 años— había finalizado el reparto de sodas a la familia y se disponía a retirarse del lugar. Para ello abordó su camioneta Nissan y realizó marcha atrás, sin advertir la presencia de la pequeña, que quedó en el punto ciego del vehículo y fue embestida.
La menor fue trasladada de urgencia por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro, donde el médico de guardia constató el fallecimiento a causa de las graves lesiones sufridas.
Tras el accidente, desde la Oficina Fiscal se dispuso la aprehensión inmediata del conductor y su traslado a sede judicial para determinar responsabilidades. Además, se ordenó la intervención de Policía Científica, que trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes. (Los Andes)