Quini 6: un apostador acertó en La Segunda y ganó más de $4.150.000.000

Un apostador ganó uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.950 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 12-29-03-05-24-41. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.757.459.222.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 24-08-22-32-12-19. Hubo un ganador que acertó todos los números y se llevó $4.150.283.665,50. Es oriundo de Curuzú Cuatía, en la provincia de Corrientes.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 04-10-40-35-01-24. No hubo afortunados y, por lo tanto, pasan para el próximo sorteo $500.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 05-36-41-11-43-07. Hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $8.245.948,50. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra hubo 999 ganadores con seis aciertos que se llevarán $130.130,13. (Elonce)