Neuquen venció a Belgrano y avanzó a las semifinales de la Liga Paranaense de Fútbol

El Club Neuquen logró una importante victoria este miércoles al vencer 2-0 a Belgrano de Córdoba en su cancha, avanzando así a las semifinales de la Copa de la Liga Paranaense. Los goles del equipo local fueron anotados por Sebastián Arbitelli y Santino Wagner, quienes llevaron al conjunto dirigido por su entrenador a la siguiente instancia del torneo.

El gol de Arbitelli, que llegó en el día de su cumpleaños, fue el más destacado de la jornada. El futbolista ejecutó un tiro libre desde un ángulo complicado, logrando sorprender al arquero rival al colocar el balón en el ángulo superior derecho. A pesar del esfuerzo del arquero por despejarla, el disparo se coló y desató el festejo de Arbitelli y sus compañeros, que corrieron hacia la tribuna para celebrar con los hinchas presentes.

Resultados de los otros partidos

En otro de los encuentros de cuartos de final, Patronato dio una exhibición de fútbol y goleó 5-1 a Universitario en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, asegurando su clasificación a semifinales de manera contundente. En un partido más ajustado, Don Bosco venció 1-0 a Club Atlético Paraná gracias a un gol de Isaías Schneider en los primeros minutos de la etapa inicial.

Por su parte, Sportivo Urquiza avanzó tras empatar sin goles contra Instituto. Aunque el marcador fue 0-0, el equipo local aprovechó su mejor posición en la tabla regular para sellar su clasificación.

Así quedaron los cruces de semifinales

Con los resultados de la jornada, ya están definidos los cruces de semifinales. Patronato se enfrentará a Sportivo Urquiza en el estadio La Capillita, mientras que Don Bosco se medirá con Neuquen en el estadio Carlos Federick. Las semifinales prometen ser una batalla intensa, con equipos luchando por llegar a la final y alzarse con el título de la Liga Paranaense de Fútbol.