Deportes Fútbol para iniciar la semana

Don Bosco, Patronato y Sportivo Urquiza avanzaron a semifinales de la Liga Paranaense de Fútbol

Los tres clubes avanzaron a la siguiente instancia de la Liga Paranaense de Fútbol al derrotar a Atlético Paraná, Universitario e Instituto. Todavía resta saber quién pasará entre Neuquen y Belgrano el próximo miércoles.

8 de Diciembre de 2025
Imagen del partido.
Imagen del partido. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Este lunes comenzaron los cuartos de final de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y ya se conocieron a tres ganadores de las llaves: Don Bosco, Sportivo Urquiza y Patronato.

 

El resultado más abultado fue el que consiguió Patronato, que logró vencer con suma comodidad a Universitario 5-1 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

 

Posteriormente, la victoria por la mínima fue para Don Bosco, que superó a Club Atlético Paraná 1-0 con el tanto de Isaías Schneider a los cinco minutos de la etapa inicial.

 

En tercer lugar, el local Sportivo Urquiza avanzó de ronda tras empatar sin goles contra Instituto. De esa forma, por ventaja al tener mejor posición en la tabla regular clasificó a semifinales.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“La lluvia no nos molesta para nada, estamos para alentar a los compañeros”, sostuvo integrantes de la Sub 23 de los locales.

 

Desde Instituto, por otra parte, habían afirmado durante el transcurso del partido: “Estamos disfrutando de la jornada con precipitación. La cancha está muy bien así que felicitamos a los compañeros de Sportivo Urquiza con el trabajo en sus instalaciones. Estamos disfrutando e hinchando en el equipo, confiados en el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico”.

 

Este miércoles continuará la actividad en la capital provincial, que enfrentará a Neuquen y Belgrano. Después de conocerse el último ganador, se podrá saber cómo serán los cruces en semifinales.

 

Temas:

Liga Paranaense de Fútbol
