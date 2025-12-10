Cultura y tango se fusionan en la cuarta edición de la gran milonga UADER en la Vieja Usina

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad paranaense se reunió en un evento cultural único, donde tango, malambo y talleres artísticos marcaron el cierre de un 2025 lleno de propuestas culturales.
Este 10 de diciembre, el Centro Cultural La Vieja Usina de Paraná fue el escenario de la cuarta edición de la gran milonga organizada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Con un público numeroso y una vibrante atmósfera, el evento celebró el tango, el malambo y las diversas expresiones culturales que la universidad ha promovido durante todo el año.
Jimena Villarraza, coordinadora de Cultura del rectorado de UADER, brindó un balance positivo de las actividades realizadas durante 2025, destacando la gran convocatoria del evento. “Es un balance muy positivo. Ustedes lo podrán observar por la gran convocatoria que tenemos, una convocatoria para toda la comunidad en vísperas de celebrar el día nacional del tango, que es mañana”, señaló Villarraza. La noche fue el resultado de una serie de talleres culturales ofrecidos por la universidad a lo largo del año, destacando el trabajo de los estudiantes en áreas como tango, malambo y danzas folclóricas.
La cultura como puente entre la universidad y la comunidad
UADER, a través de su rectorado, ha hecho un esfuerzo por acercar la cultura a los espacios públicos, buscando no solo que los ciudadanos se acerquen a la universidad, sino también llevar la cultura hacia ellos. “Estamos saliendo a las plazas, estamos compartiendo en otros lugares. Es decir, no solamente esperamos que la gente llegue a la universidad, sino nosotros también nos acercamos a la comunidad”, afirmó Villarraza. Este enfoque ha sido clave para fortalecer los lazos entre la institución y los vecinos de Paraná, fomentando la participación en actividades culturales.
Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de la Orquesta Escuela de Tango, dirigida por Yamil Isaac. Este espacio de formación musical, dependiente de UADER, ofrece a los estudiantes la oportunidad de perfeccionarse en el tango y compartir su arte en eventos como la milonga. Yamil Isaac, quien forma parte de la orquesta, destacó la importancia de este evento para los músicos. “Siempre cerramos el trabajo del año en esta milonga que ya se ha instalado, digamos, en la sociedad paranaense. Es lindo para nosotros tener este espacio para mostrar el trabajo del año principalmente y disfrutar con la gente que se acerca a la milonga”, expresó el músico.
A lo largo del año, la Orquesta Escuela de Tango ha visto un crecimiento tanto en el número de estudiantes como en su nivel musical. “Cada año hay algunos alumnos que continúan y otros que se incorporan y entonces esa continuidad hace que la orquesta vaya sonando cada vez mejor”, comentó Isaac. La interacción entre los profesores y los alumnos es clave para el éxito de la orquesta, que se conforma por cinco profesores especializados en diferentes instrumentos: cuerdas, contrabajo, bandoneón, piano y copista.
La milonga como punto de encuentro cultural
La Orquesta Escuela de Tango también tiene un rol destacado en la vida cultural de la ciudad, participando en diversas milongas y eventos musicales en la región. Isaac aprovechó la oportunidad para invitar a nuevos músicos a sumarse a la orquesta el próximo año. “La persona que ya tiene algún manejo de esos instrumentos puede acercarse porque lo que nosotros enseñamos es el lenguaje en sí, digamos, la parte del tango como música que tiene que ver con las articulaciones, con la forma de tocar el estilo, básicamente”, explicó el músico.