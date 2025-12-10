Colocaron un cartel en acceso a Paraná que controlará la velocidad y tendrá un lector de patente

REDACCIÓN ELONCE
Un nuevo cartel de control electrónico de tránsito fue instalado en el acceso Gobernador Raúl Uranga de Paraná. El dispositivo tiene como objetivo mejorar la circulación y la seguridad vial en la ciudad.
En el acceso noreste a la ciudad de Paraná, más precisamente en Avenida Gobernador Raúl Uranga, a metros de la intersección con calle Soler, se instaló un nuevo cartel electrónico de control de tránsito. Este dispositivo, conocido como "panel de mensajes variables", forma parte de un esfuerzo por mejorar la organización del tránsito en uno de los puntos más transitados de la ciudad, también denominado "la llave" de entrada a Paraná. La instalación fue realizada por personal municipal y, aunque aún no está operativo, se espera que en los próximos días comience a funcionar con su tecnología LED.
El principal objetivo de este cartel es brindar información en tiempo real a los conductores que ingresan a la ciudad. Tendrá dos funciones clave: primero, ofrecer datos relevantes sobre el tránsito, como cortes o situaciones específicas; y segundo, incorporar un lector de patentes para registrar la velocidad de los vehículos. De esta forma, se busca no solo mejorar la seguridad vial, sino también generar conciencia entre los automovilistas sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.
El cartel tiene la capacidad de mostrar información sobre las condiciones de tránsito, como posibles demoras o cambios en la circulación. Su sistema inteligente también permitirá realizar un seguimiento preciso del flujo vehicular, lo que contribuirá a la planificación y organización del tránsito a largo plazo.
Mejorando la circulación en la ciudad
Aunque el dispositivo aún no está operativo, se espera que pronto se active con su sistema de control de velocidad y de difusión de información vial. Según indicaron fuentes municipales, la instalación del cartel se realizó en uno de los accesos más importantes a la ciudad, por donde circulan miles de vehículos cada día, tanto de residentes como de turistas que se dirigen a diferentes puntos de Paraná.
Además, se espera que la incorporación de más carteles en otros puntos estratégicos de la ciudad permita una cobertura más amplia de la red vial. Aunque por el momento solo se colocó este primer cartel, se evalúa la posibilidad de instalar otros en lugares como Avenida Almafuerte y Avenida Jorge Ñewery.
Una mejora para todos los conductores
El impacto de este nuevo cartel será positivo no solo para los habitantes de Paraná, sino también para los visitantes que llegan desde otras ciudades, como Santa Fe, o desde puntos más alejados. Con este tipo de tecnologías, los turistas podrán estar informados sobre las condiciones del tránsito al ingresar a la ciudad.