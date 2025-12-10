La olla comunitaria Melenitas Despeinadas de Puerto Sánchez se prepara para la cena navideña: “Todo suma”

REDACCIÓN ELONCE
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la olla comunitaria Melenitas Despeinadas de Puerto Sánchez intensifica sus esfuerzos para asistir a más de 60 familias con viandas navideñas. Mariana Ríos, su referente, dialogó con Elonce e invitó a toda la comunidad a colaborar.
En Puerto Sánchez, como cada año, la olla comunitaria Melenitas Despeinadas se prepara para llevar adelante la tradicional cena navideña. Con la colaboración de vecinos y comercios, esta organización trabaja para garantizar que más familias reciban una vianda completa durante las fiestas, especialmente aquellas que atraviesan dificultades económicas. "Este año ha sido complicado, pero estamos con todo el esfuerzo puesto en llegar a la mayor cantidad de familias posibles", expresó Mariana Ríos, referente y responsable de la olla comunitaria.
La cena de Navidad será un momento de alegría y esperanza para muchas familias del barrio. "Para la ensalada, utilizamos lechuga, tomate, repollo, y choclo; también preparamos tortas saladas y sándwiches contundentes. Además, necesitamos frutas para la ensalada de frutas y golosinas como garrapiñadas, budines y turrones para que los niños tengan algo especial en su mesa", agregó Ríos. En cada entrega, no faltan los detalles que logran que cada familia, aunque carezca de regalos materiales, pueda disfrutar de una celebración digna. "No hay zapatillas nuevas ni ropita nueva, pero al menos los chicos pueden disfrutar de algo rico y distinto en su mesa", destacó.
Además de los alimentos, la olla comunitaria busca apoyar a las familias de manera integral. "Asistimos a las familias durante todo el año con comida y leche, pero en estas fechas, la situación se agrava. El trabajo del pescador se ve reducido y los comedores no reciben tanta gente, lo que aumenta la necesidad en el barrio", explicó Ríos. Este año, la organización tiene como objetivo asistir a 60 familias, lo que implica alrededor de 240 raciones adicionales a las que ya distribuyen de manera habitual.
Cómo colaborar
Para lograr su meta, la olla comunitaria hace un llamado a la solidaridad de la comunidad. Ríos informó que quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de diferentes canales. "Tenemos una página de Facebook y un Instagram, 'Melenitas Despeinadas', donde canalizamos todas las donaciones. También pueden comunicarse directamente conmigo al teléfono 3435 145 563, para coordinar la entrega de donaciones", explicó.
"Todo suma", enfatizó Ríos, quien destacó que incluso una pequeña donación como un kilo de tomates o una bolsa de pan puede marcar la diferencia. Además, la olla comunitaria realiza eventos para recaudar fondos, como el bingo solidario que tendrán este domingo, destinado específicamente a la cena navideña.
El trabajo solidario detrás de la olla
Ríos también resaltó la importancia del trabajo en equipo y la colaboración constante. "Esto no sería posible sin las chicas que siempre están dispuestas a ayudar. Durante el año, hacemos todo tipo de actividades para juntar fondos, pero las jornadas previas a la Navidad son las más intensas. Desde la tarde hasta altas horas de la noche, nos organizamos para preparar las viandas", relató. La entrega de las viandas será el 24 de diciembre a las 18, cuando las familias de Puerto Sánchez recibirán su merecida cena navideña.
El esfuerzo de la olla comunitaria es un ejemplo de solidaridad y compromiso social. En estas fiestas, más que nunca, se necesita de la colaboración de toda la comunidad para que el espíritu navideño llegue a quienes más lo necesitan.