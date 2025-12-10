Familiares de Tomás Yair Flores se manifestaron frente a Tribunales para exigir justicia

Familiares y allegados de Tomás Yair Flores, el joven de 20 años que falleció tras ser atacado a golpes y puñaladas durante una fiesta en el barrio Mosconi Viejo hace un mes, se concentraron en la explanada del Poder Judicial de Paraná para solicitar el esclarecimiento total del hecho y demandar justicia.

Milagros, hermana de Tomás. Foto: Elonce.

Milagros, hermana de Tomás, exclamó: “Ya es la tercera marcha de pedido de justicia que hacemos. Hoy se cumple un mes del asesinato de mi hermano y volvemos a juntarnos y reunirnos acá porque no tenemos justicia ni respuestas. Los asesinos de mi hermano están con prisión domiciliaria y el otro con una orden de restricción de acercamiento al barrio del hecho. El otro, el mayor de edad, está libre”.

Tomás “vivía en barrio Humito y el salió a una joda clandestina. Salió con su supuesta novia y cuñada. Salió un momento porque se sentía mal y lo atacaron, lo empezaron a correr. Tobías Nahuel, quien sería el mayor de edad, le hizo la zancadilla y ahí vino Lautaro González, quien lo apuñaló mientras mi hermano estaba en el piso. Después vino Pablo, que le pegó una patada en la cabeza”.

A su vez, la joven aclaró que no conoce a los presuntos asesinos de su hermano y que Tomás tampoco “habría tenido problemas con ellos”.

“Nunca supimos el motivo ni el por qué. Ni siquiera supimos si tuvieron alguna vez algún tipo de problemas con mi hermano u algo por el estilo. Hasta el momento, lo que sabemos es que nunca tuvieron problemas”, reiteró.

Nancy, madre de Tomás. Foto: Elonce.

Nancy, la madre, por su lado, detalló: “Hace una semana que lo tenemos al abogado. El asesino, como era menor, no me querían tomar el caso. Tiene 17 años, pero no es justo que ande como si nada, esté en su casa, esté en brazos de su mamá y que disfrute a su mamá. No tengo a mi hijo. Por más que pida justicia y paguen, a mi hijo no lo voy a tener nunca más”.