Intendente entrerriano sufrió un accidente en Brasil y su esposa está grave

Policiales Viaje oficial terminó en un accidente en ruta brasileña

10 de Diciembre de 2025
Jose Luis Walser, intendente de Colón
Jose Luis Walser, intendente de Colón Foto: archivo Elonce

El intendente de Colón, José Luis Walser, sufrió un accidente en una ruta de Brasil durante un viaje oficial. Su esposa fue operada y trasladada a Porto Alegre, donde se encuentra en estado reservado, mientras que su hija menor aguardaba una intervención quirúrgica.

El intendente de Colón, José Luis Walser, sufrió un accidente vial en una ruta de Brasil, donde viajaba en el marco de una actividad oficial acompañado por su familia. El hecho ocurrió bajo una lluvia intensa que afectaba la zona al momento del siniestro.

 

Según el comunicado, la esposa del intendente, Gimena, fue intervenida quirúrgicamente tras el accidente y posteriormente trasladada a Porto Alegre para recibir una atención más especializada. Su estado es reservado.

 

Una de las hijas del matrimonio, menor de edad, permanecía a la espera de una intervención médica. En tanto, Walser y el resto de los integrantes de la familia fueron reportados fuera de peligro.

La comuna indicó que continuó a la espera de información detallada sobre la evolución médica de los familiares del intendente. En el mensaje difundido, las autoridades municipales solicitaron a la comunidad acompañar el momento y expresaron: “Pedimos oración por la pronta recuperación de toda la familia”.

 

El municipio de Colón continuará informando a medida que se actualicen los reportes médicos y se mantenga el contacto con las autoridades sanitarias de Brasil.

Temas:

José Luis Walser accidente en Brasil intendente de Colón
