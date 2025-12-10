“Una deuda” habría desencadenado el nuevo homicidio en Paraná

Un nuevo homicidio se registró en la madrugada de este miércoles en Paraná, donde un joven de 21 años, identificado como Eduardo Juan Manuel Silva, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en inmediaciones de Almirante Brown e Isabel Guevara. Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, el presunto autor es un adolescente de 16 años, que fue detenido y trasladado a la dependencia de Minoridad.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Silva circulaba en un Fiat Siena junto a dos amigos. Al llegar a un pasillo donde reside el menor involucrado, descendió del vehículo y mantuvo una discusión que culminó cuando recibió un disparo en la cabeza.

Un conflicto previo como posible detonante

En la escena se encontraban varios jóvenes, entre ellos dos hermanos de la víctima, quienes presenciaron el momento del disparo. Para los investigadores, este dato es clave para reconstruir la secuencia completa del hecho.

El jefe de Operaciones, Jorge Pérez, señaló que víctima y sospechoso se conocían y que el conflicto tendría un antecedente económico. En sus palabras, “la situación habría surgido porque ambas partes se conocían y, al parecer, la víctima fue hasta el lugar para reclamar una deuda. Presuntamente habría ido de una mala manera a exigir esa situación y fue recibida con disparos de arma de fuego”.

Pérez agregó que se encuentran analizando elementos que respaldan esta hipótesis: “Tenemos diversos registros fílmicos que nos han aportado, testimonios, y supuestamente hubo una agresión que la víctima pudo haber realizado contra un domicilio”, explicó.

Asimismo, ratificó el vínculo previo entre ambos: “La víctima y victimario se conocían desde hace tiempo”, afirmó.

Cómo avanzan las pericias y el análisis de cámaras

La Policía trabaja desde las primeras horas de la mañana con el relevamiento de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y exámenes periciales, mientras intenta determinar la trayectoria del disparo y si hubo otras personas involucradas en el conflicto.

El arma utilizada todavía es objeto de investigación, así como la posible participación de los jóvenes presentes en el lugar, quienes también podrían aportar información clave para esclarecer el episodio.

El adolescente sospechado del disparo quedó alojado en la dependencia de Minoridad, a disposición de la Justicia. La fiscalía analiza la evidencia colectada para determinar los pasos siguientes en la causa y establecer si existieron circunstancias agravantes o intervenciones de terceros.

Preocupación por la violencia en la zona

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados en el sector en los últimos meses, lo que genera preocupación entre los vecinos. Mientras se desarrolla la investigación, la comunidad espera avances que permitan clarificar cómo una discusión por una presunta deuda terminó de manera fatal.