 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

“Pinceladas de Rock” llega al CPC con una puesta sinfónica inédita

El espectáculo se realizará el jueves 11 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones. Con entrada libre, reunirá a cientos de voces y una propuesta sinfónico-coral que recorre la historia del rock nacional

10 de Diciembre de 2025
“Pinceladas de Rock” llega al CPC con una puesta sinfónica inédita
“Pinceladas de Rock” llega al CPC con una puesta sinfónica inédita

El espectáculo se realizará el jueves 11 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones. Con entrada libre, reunirá a cientos de voces y una propuesta sinfónico-coral que recorre la historia del rock nacional

El próximo jueves 11 de diciembre, el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná será sede de una propuesta artística de gran escala: “Pinceladas de Rock”, un espectáculo sinfónico-coral que reúne a cientos de intérpretes para revivir clásicos del rock nacional en un formato único. La función comenzará a las 21:00, con entrada libre y gratuita, y presentará los volúmenes I, II, III y “del Recuerdo”.

 

La dirección general estará a cargo de Eduardo Retamar, impulsor del proyecto y referente de la producción artístico-cultural en la región. La propuesta, que nació en 2023, fue creciendo hasta convertirse en una puesta que combina talento coral, orquestación sinfónica y una cuidada producción técnica.

 

En diálogo con Elonce, Andrés Spreafico, referente de la Dirección de Integración y Participación Comunitaria, destacó la magnitud de la puesta:

“La propuesta es sinfónico-coral que ya lleva tres volúmenes y es absolutamente del rock nacional”, explicó-

Subrayó, además, la calidad técnica del espectáculo: “Están hechas en formato sinfónica, con una producción muy buena y contaremos con unas 200 personas en escena”.

 

Spreafico también remarcó el enorme desafío que implica coordinar a cientos de artistas en una misma función.“Es un trabajo arduo y complejo, muy difícil de lograr con 250 voces, y este recorrido que empezó en 2023 ya vamos por el volumen III y lo presentaremos en Paraná”, expresó.

 

Un viaje por la historia del rock

El espectáculo propone un recorrido por diferentes generaciones y estilos del rock argentino, con arreglos sinfónicos originales que reinterpretan clásicos de autores fundamentales.

 

“Lo que generan las canciones del rock está muy bueno, es un recorrido por toda la historia”, señaló Spreafico, y adelantó parte del repertorio: “Estarán Charly García, Fito Páez, Cerati; son muchos artistas y todas las canciones están ensambladas en tres bloques”.

 

La variedad de intérpretes, la fuerza del coro y el formato orquestal buscan transmitir un clima de emoción colectiva. “Es una mezcla de energía, euforia y emoción”, sostuvo el coordinador.

 

Un montaje costoso y una experiencia para todo público

Spreafico reconoció que un proyecto de esta envergadura requiere un trabajo sostenido y una gran inversión técnica y humana:

“Es complejo y costoso armarlo y presentarlo”, afirmó.

 

El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y media, con una puesta integral que combina iluminación, arreglos sinfónicos y un despliegue coral que busca revalorizar el patrimonio musical argentino desde una perspectiva contemporánea.

Temas:

Centro Provincial de Convenciones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso