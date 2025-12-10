Ex directora jubilada robó heladera y cocina de un jardín de infantes

La cooperadora de un jardín de infantes denunció a una exdirectora jubilada por la desaparición de una heladera y una cocina en Santiago del Estero. La Policía allanó su vivienda y secuestró los bienes, mientras la fiscalía avanza con la investigación.
Un episodio vinculado a la sustracción de bienes públicos generó preocupación en la comunidad educativa de Bandera, departamento General Belgrano, en Santiago del Estero, luego de que la cooperadora escolar de un jardín de infantes denunciara penalmente a una exdirectora como presunta autora del retiro indebido de electrodomésticos pertenecientes al establecimiento.
Según consta en la presentación judicial, los integrantes de la cooperadora advirtieron la ausencia de una heladera y una cocina, elementos indispensables para el funcionamiento cotidiano del jardín. La exdirectora, recientemente acogida a la jubilación, mantenía en su poder un juego de llaves del edificio, situación que habría permitido el acceso fuera del horario escolar.
Las cámaras de seguridad del Municipio de Bandera registraron movimientos que resultaron determinantes para orientar la investigación y establecer la identidad de quienes ingresaron al predio y retiraron los bienes.
Allanamiento y secuestro de los elementos sustraídos
Con estos indicios, la Unidad Fiscal de Añatuya, a cargo de la fiscal Cecilia Rimini, ordenó una serie de medidas procesales. Personal de la Comisaría 21 de Bandera se trasladó a una vivienda ubicada en Añatuya, domicilio en el que residiría la mujer denunciada.
Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron la heladera y la cocina reportadas como sustraídas, que fueron inmediatamente puestas a resguardo judicial como evidencia. Las fuentes consultadas indicaron que la causa continúa abierta y no se descarta que puedan surgir otros elementos de interés vinculados al incidente.
Avance de la causa y continuidad de la investigación
La fiscal Rimini dispuso nuevas diligencias para determinar las responsabilidades penales correspondientes. En esta etapa, se analizan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y pericias sobre los elementos secuestrados. La sospechosa, tal como establece la legislación vigente, mantiene su presunción de inocencia mientras avanza el proceso.
El episodio generó sorpresa y malestar entre los miembros de la comunidad educativa, tanto por el valor de los bienes sustraídos como por el vínculo institucional que la exdirectora mantenía con el jardín. Los electrodomésticos serán restituidos al establecimiento una vez concluidos los pasos legales. (El Liberal)