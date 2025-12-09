 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Secuestraron celulares y un arma

Allanaron casa de supuesto organizador de “picadas” ilegales en motos en Concordia

La Policía realizó múltiples operativos en distintos barrios de Concordia, para desarticular una red que organizaba competencias clandestinas de motos. Se secuestraron celulares, un arma de fuego y elementos ligados a las convocatorias virtuales.

9 de Diciembre de 2025
Investigación por picadas ilegales.
Investigación por picadas ilegales. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

En horas de la mañana, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, de Concordia, llevó adelante una serie de allanamientos en distintos barrios de la ciudad, en el marco de una causa de oficio por conductas temerarias y/o peligrosas contempladas en el Artículo 193 del Código Penal Argentino.

La investigación apuntó a desarticular la organización de picadas ilegales de motocicletas, actividades que representaban un grave riesgo para terceros y configuraban delitos previstos por la legislación vigente.

 

Operativos y secuestros

 

Durante los procedimientos, los efectivos realizaron tareas orientadas a determinar la responsabilidad de personas que, mediante plataformas digitales y redes sociales, organizaban y convocaban encuentros clandestinos de motociclistas.

Las competencias se realizaban con motos de alta cilindrada, modificadas para incrementar su potencia y conducidas de manera temeraria, indicaron fuentes policiales.

 

En el marco de los allanamientos, el personal interviniente secuestró teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, ya que habrían sido utilizados para la planificación, coordinación y difusión de estos eventos ilegales.

También se incautaron otros elementos de interés para la causa, entre ellos un arma de fuego, lo que motivó actuaciones complementarias por presunta tenencia ilegal.

 

Falta de medidas de seguridad y maniobras peligrosas

 

La investigación permitió comprobar que muchos de los motovehículos utilizados, carecían de medidas de seguridad activa y pasiva, como caños de escape reglamentarios, espejos retrovisores y sistemas de freno adecuados.

También se detectaron modificaciones estructurales clandestinas en Concordia, destinadas a incrementar la velocidad y maniobrabilidad de las motos.

 

Asimismo, se constató que los conductores no utilizaban elementos básicos de protección, como el casco, y que en reiteradas oportunidades emprendían la fuga cuando advertían la presencia policial, circulando a alta velocidad sin respetar normas de tránsito de Concordia.

Estas maniobras suelen vincularse a la falta de documentación, adulteración de chasis o motor, o incluso a la posibilidad de que transportaran sustancias ilícitas o armas de fuego.

 

Avances en la identificación de los organizadores

 

La pesquisa se centró especialmente en identificar a quienes organizaban, convocaban y promocionaban estos encuentros clandestinos a través de redes sociales.

Los elementos recabados permitirán avanzar en el esclarecimiento de la causa y profundizar las responsabilidades penales por la realización de picadas ilegales.

Concordia allanamientos picadas ilegales motociclistas
